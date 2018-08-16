Boztepe yolunda çalışmalar hız kesmiyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğun bir ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Boztepe’ye ulaşımın kolaylaşması ve ziyaretçilerin standardı yüksek yollarda konforlu bir ulaşım sağlaması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, yaklaşık 8 kilometrelik mevcut güzergahın 3 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt serim işleminin tamamlandığını aktardı. Başkan Yılmaz, kalan kısımlarda ise ekiplerin taş duvar imalatı ve toprak işleri çalışmasına devam ettiğini ifade etti.

3 şeritli olarak hizmet verecek

Sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, Boztepe yolunun 15 metre genişliğinde ve 3 şeritli olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “12 metresi sıcak asfalt, 1 buçuk metresi kaldırım ve 1 buçuk metresi ‘V’ kanal olacak yoldaki şeritlerin ikisi çıkış ve biri de iniş için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, çalışmalar kapsamında güzergah boyunca şu ana kadar 3 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldığını ifade ederek, “Yolumuzu uzun ömürlü ve evladiyelik olması için kale gibi duvarlarla koruma altına alıyoruz. Taş duvar imalatını sürdürdüğümüz yolda bu zamana kadar 25 bin metreküp taş duvar, 70 metre menfez ve 120 metre betonarme duvar imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalarımız tamamlandığında sıcak asfaltı, kaldırımı, v kanalı, duvarları, bariyerleri ve aydınlatmalarıyla Ordumuzun cazibesini artıracak konforlu yolları halkımızın hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.