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22 Haziran 2018 15:31

Boztepe’de Macera Park’ın sözleşmesi imzalandı

Ordu’nun en önemli turizm merkezlerinden Boztepe’ye yapılacak Macera Park Projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Boztepe’de Macera Park’ın sözleşmesi imzalandı

22 Haziran 2018 15:31


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 11 dönümlük alana uygulanacak projenin tamamlandığında Boztepe’nin cazibesinin daha da artacağını söyledi. Projenin yapımıyla ilgili sözleşmenin imzalandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Boztepe’ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için ‘Macera Park’ projesini hayata geçiriyoruz. Bir süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemizin yapımını üstlenen firma ile sözleşme imzaladık. Kısa zamanda yapım çalışmalarına başlayacağız” dedi.



Her yaşa uygun aktivite olacak


Başkan Yılmaz Macera Park Projesi’yle ilgili bilgi vererek, “Toplamda 11 dönümlük bir alan üzerine uygulayacağımız ve her yaş grubuna hitap edecek proje kapsamında zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 adet ağaç arası oyun parkurları ve çocuk parkuru bulunacak. Pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline yapılacak. Macera Park Projemiz sayesinde hem hepimizin bildiği özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımız ve turizmin istifadesine sunacağız” diye konuştu.


Boztepe’deki cazibe alanlarının artırılması için başka çalışmalar da yürüttüklerini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Macera Park dışında yaklaşık 30 bungalov ev, seyir terası ve dünyanın en uzun merdiveni olma özelliği taşıyan Merdiven Projesi gibi birçok yatırımımız olacak. Hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla Boztepe ülkemizin turizm ve cazibe merkezi olacak. Şehrin manzarası eşliğinde bol adrenalinin yaşanacağı Boztepe, teleferiği ve yamaç paraşütüyle daha da rağbet görecek” şeklinde konuştu.




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