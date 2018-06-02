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02 Haziran 2018 10:21

Bu da "amele kovar"

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir üretici fındık sezonu öncesinde, bahçesinde çalıştıracak amele bulamayınca ismini "amele kovar" koyduğu bir fındık toplama makinesi üretti.

Bu da

02 Haziran 2018 10:21


Fındık toplama makinesinde kullanılan teknoloji üfleme makinesi, varil, plastik boru ve lastik şambrelden oluşuyor. ’Amele kovar’ adını verdiği fındık toplama makinesinin maliyetinin 2 bin 500 lira olduğunu söyleyen Hüseyin Kolcu, "Artık ameleler iş aramak için düşünsün. Biz üreticilerin dostu amele kovarı yaptık" dedi.


Her yıl amele aramak için farklı kişilerin kapısını çaldığını söyleyen makineyi keşfeden Hüseyin Kolcu, "Kendime ait 240 dönüm ortak bahçem var. Fakat çalıştıracak amele bulamıyorum. Amelenin günlük fiyatı 80 lira, yerli amelenin ise 100 liradır. Bir amele günde en fazla 15 kilo fındık toplayabilir. Fındık fiyatları da 8 lira olduğu için ancak fındık amele fiyatlarını karşılıyor. Yıllar geçtikçe zarar ediyoruz. Bu yıl ise çok fazla amele parası vermemek için kafamda bir fındık toplama makinesini yapmayı planladım ve Fatsalı bir ustanın yanına gelerek projemi kendisi ile paylaştım. Bir üfleme makinem vardı ve onu farklı bir şekilde kullanarak toplama makinesine çevirdik. Projemde başarılı olduk ve ismini de makinenin ‘amele kovar’ koyduk. Günlük olarak makinenin başında 3 kişi durursak toplamda 35 ile 40 çuval arasında fındık toplanıyor. Kilogram olarak 500 kiloya tekabül ediyor. Kesinlikle çok büyük kar elde ediyoruz. Makinemi geliştirerek daha fazla kişinin kullanması için şimdiden çalışmalara başladım. Biz makinemizde depo olarak bir varili kullandık fakat farklı cisimlerde kullanabiliriz. Tekerlek üzerinde giderek makinemiz bahçelere rahatça ulaşabilir” diye konuştu.


Makine ustası Gürsel Akkuş, "Hüseyin amcamız projesini anlattı ve bizlerde fikir yürüterek benzinle çalışan fındık toplama makinesini ortaya çıkardık. Makinemiz gelişim aşamasında ve ilk denemelerimizde başarılı olduk. Yaprak üfleme makinesini ters çevirip sistemlerini vakum olarak kullandık. Fındık toplamaya elverişli hale getirdik. Amele kovar adlı makinemizi daha da geliştirmek istiyor ve seri üretim haline getirmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.


Cevat Dikbaş isimli fındık üreticisi de makineyi çok beğendiğini söyleyerek, "Kesinlikle her üreticinin evinde olması gereken maliyeti düşük bir makine. Kendimde fındık toplama makinesinden yaptırmayı planlıyorum. Bu sayede param cebimde kalacağı kanaatindeyim. Fındığın maliyetleri belli ve üreticiler olarak gerçekten sıkıntılı günler geçiriyor" şeklinde konuştu.




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