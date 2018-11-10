Bu projeye 5 yılda 50 bin çocuk katıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Orta Büyük Cami'de 2014 yılında başlatılan “Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” uzun bir aradan sonra bu sabah tekrar başladı. Projeye 5 yılda 50 bin çocuk katıldı.

Projeye Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da katılarak destek verdi. Sabah namazına çocukları ve torunlarıyla gelen cemaate ise namaz sonrası kahvaltı verildi.

“Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel” sloganı ile başlatılan projede sabah namazının cemaatle kılınması teşvik edilirken, 5 yıl önce hayata geçirilen projeye ilçe halkı da destek verdi.

5 yıldır projeyi sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Orta Büyük Cami İmam Hatibi Necati Ergül, “2014 yılında Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi'ne başladık. Ailelere çocuğunuzla sabah namazına gittiniz mi, çocuklara da babanızla veya dedenizle sabah namazına gittiniz mi diyerek çıktık yola ve gerçekten her yıl katılım çok iyi oldu. Camide çocuklarımızın birlik ve beraberlik adı altında biraya geldiler ve çok mutlu olduklarını bizlere ifade ettiler. 2014 yılından bu zamana kadar proje kapsamında 50 bin çocuğumuz katıldı ve bu durumda bizleri çok mutlu ediyor. Projemiz tüm hızıyla devam edecek ve tüm çocuklarımızı ve ailelerini camimize davet ediyorum” dedi.

Oğlu ile birlikte camiye gelerek projeye destek veren Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu ise yaptığı açıklamada, “Proje başladığından bu zamana kadar her cumartesi çocuğumla camiye geliyorum. Daha doğrusu çocuğum beni sabahın erken saatinde kaldırıyor ve beraber o heyecanla sabah namazını burada ki cemaatimizle kılıyoruz. Çocuklarımıza öyle bir heyecan aşılamış ki proje gerçekten çok anlamlı bir duygu, Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Namaz kılma alışkanlığının yaygınlaşmasında bu proje Türkiye'ye örnek olacak bir projedir” diye konuştu.

Proje katılan çocuklar da bu kampanyanın çok hoşlarına gittiğini, sabah namazı için hiç de zorlanmadan uyanarak camiye geldiklerini ifade ettiler.