Bu yorgancı koruma altında

Kültürel mirasın korunması amacıyla geleneksel el sanatlarını icra eden esnafa getirilen vergi muafiyeti kültürel değerlerin korunmasını sağlıyor. Ordu’da 40 yıldır el sanatı yorgancılık mesleğini icra eden Nuri Sever, vergi muafiyeti getirilerek koruma altına alındı.

Kaybolmaya yüz tutmuş ve yaşatılan geleneksel el sanatları kapsamında 40 yıldır yorgancılık yapan Nuri Sever, 54 yaşında olduğunu ve ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığı mesleğini halen devam ettirdiğini söyledi. Devletin el sanatlarını yaşatılması, yaşatılması amacıyla vergi muafiyeti getirdiğini belirten Sever, bu haktan faydalandığını belirtti. 40 yıl önce yorgancılık yapan esnaf sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten Sever, “Bugün yorgancılık sanatını yapan esnaf sayısı bir elin parmakları kadar kaldı. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni kuşak yorgancılık mesleğini geçim sağlayamaz diye yapmak istemiyor. Oysa ben bu meslekte iki çocuk okutup evlendirdim” dedi.

Kullandıkları yorganda koyun yünü kullandıklarını belirten Sever, yeni stil hazır yorganların elyaf ve naylon olduğunu da hatırlatarak, “Koyun yünü ile yapılan yorgan sağlığa oldukça yararlıdır. Ancak içinde naylon ve elyaf yün olan yeni kuşak yorganlar sağlığa aykırı olduğunu uzman kişiler ifade ediyor. Hakikaten de koyun yününden yapılan yorgan ve yastıklar sağlık açısından en uygun olanlardır” diye konuştu.