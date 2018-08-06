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06 Ağustos 2018 14:54

Buldukları içi para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiler

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kaybolan içi para dolu cüzdanı yerde bulan Berkay Güler ve Sertan Aksu isimli gençler, duyarlılık gösterip cüzdanı sahibine teslim etti.

Buldukları içi para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiler

06 Ağustos 2018 14:54


Gezmek için Fatsa’da dolaşan ve içinde bir miktar para bulunan cüzdanını kaybeden 38 yaşındaki Barış Yalçın, ilk önce Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti, sonrasında da sosyal medya hesabından ’cüzdanını kaybettiğini, bulana ödül vereceğini’ paylaştı. Yalçın’ın paylaşımının ardından cüzdan 1 saat içinde iki arkadaş tarafından bulundu.


İçinde yüklü miktarda parasının olduğunu söyleyen Barış Yalçın, “Gezdiğim sırada cüzdanımı kaybettiğimi anladım. Tekrar dolaştığım yerlere baktım fakat bulamadım. Sonrasında belediyeye gittim ve oraya bilgi bıraktım. Sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak cüzdanımı bulmaya çalıştım. Genç arkadaşlar cüzdanı bulmuşlar ve bana ulaştılar. Kendilerine minnettarım. Ödül vermek istedim ama kabul etmediler. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın” dedi.


Cüzdanı bulan Berkay Güler ise "Bizler insanlık görevimizi yaptık" diyerek cüzdanı sahibi Barış Yalçın’a teslim etti.




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