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10 Temmuz 2018 20:09

Bunalıma giren genç intihar etmek istedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bunalıma giren bir kişi intihara kalkıştı.

Bunalıma giren genç intihar etmek istedi

10 Temmuz 2018 20:09


Olay, saat 17.15 sıralarında Kaledere Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girerek çatıya çıkan Ö.D. (30) isimli genç uzun süre binanın üst katında kenar kısmına basarak bekledi. Olay yerine gelen polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İntihar etmek isteyen genci polis ekipleri binaya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Ailesiyle yaşadığı sorunları anlatan Ö.D ," Ailemle ilgili sorunlar yaşıyorum. Kimse sahip çıkmıyor. Ailem benim işlerime karışıyor. Geçen akşam kavga ettik. Artık bunaldım. Ben yaşantımı düzene sokmak istiyorum" dedi.


Binanın çatı katında polis ekiplerinin ikna ettiği Ö.D 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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