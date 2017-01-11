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11 Ocak 2017 14:35

Büyükşehirden emniyete jest

Büyükşehirden emniyete jest

11 Ocak 2017 14:35

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinin giriş ve çıkış noktalarında görev yapan emniyet mensupları için elektriği, suyu ve lavabosu olan prefabrik kulübeleri teslim etti.
Altınordu’da üç noktaya kurulan yeni prefabrik kulübeler yazın sıcakta, kışın ise soğukta görev yapan emniyet güçlerine kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde Ordu-Giresun karayolu üzerinde Sağra Fabrikası’nın karşısında bulunan mevcut uygulama noktasına 2x4 m ebadında, Ordu-Samsun karayolu üzerinde mevcut polis uygulama noktasının yanındaki Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığının ön kısmına 2.5 x 4 m ebadında ve Ordu-Ulubey karayolu üzerinde uygulama noktasının yakınında bulunan Ordu İl Çevre Orman Müdürlüğünün ön kısmına 2.5 x 4 m ebadında yerleştirilen kulübelerin su ve kanalizasyon hattı çekilirken elektrik bağlantısı da yapıldı.

“Onlar için ne yapsak az”
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Enver Yılmaz, “Zorlu süreçlerden geçen ülkemizde vatandaşımızın huzur ve güvenliği için emniyet mensuplarımız, canla başla mücadele veriyor ve şehirlerin giriş ve çıkış noktalarıyla merkezlerinde aldıkları tedbirlerle suçlulara göz açtırmıyor. Bizler de onlara Valiliğimizden gelen talep üzerine bir jest yapmak istedik. Yazın sıcakta kışın da soğukta görevlerini yerine getiren emniyet güçlerimiz, prefabrik kulübelerde artık mağduriyet yaşamayacak ve birtakım temel ihtiyaçlarını giderebilecek. Dirliğimizi sağlamak için gece gündüz güvenlik hizmeti veren polis ve jandarmamız için ne yapsak azdır” dedi.



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