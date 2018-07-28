Buzağılar görücüye çıktı

Festivalde, buzağı güzellik yarışması, dikkatleri çekti.

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, geleneksel olarak düzenlenen “17. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali” etkinliği start aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, güzel görüntüler oluşturan yöresel yarışmalar ilgi gördü. Festival kapsamında, hayvancılık ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla buzağı ve kuzu yarışması ile peynir, bal ve çilek yarışması da yapıldı. 70’in üzerinde buzağı ve kuzunun katıldığı yarışmada hayvanlar, peştamal başta olmak üzere birçok yöresel aksesuarla sahipleri tarafından sabahın erken saatlerinde süslendi. Farklı lezzet ve görselleriyle peynir, bal ve çilekler ise jürinin beğenisine sunuldu. Jürinin değerlendirme yaptığı yarışma sonuçları, yarınki festivalde belirlenecek.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenen Çambaşı Yayla şenliklerinin birinci amacının, yapılacak olan aktiviteler ile insanların bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Kaya, “Bu amaçla da bu seneki şenliğimizi başlattık. Her branş dalında yaklaşık 50 kişi ile ciddi derece de bir katılım var. Hayvanlarda daha fazla olsa da, peynir, çilek, bal ve diğerlerinde de ciddi bir katılım var. Bu demek oluyor ki, ilçemizdeki bu üretimin ciddi derecede artarak devam edeceğinin düşüncesindeyiz” dedi.

Verilen hediyeler, hayvancılık ve tarıma teşvik ediyor

Dereceye girenlerin ödüllendirileceğini de aktaran Başkan Yener Kaya, “Bu hediyeler sayesinde onlar hayvancılık ve tarıma daha çok yönlendirilmiş oluyor. İlçemizin yaklaşık 4 tane mahallesinde bu ciddi şekilde yapılıyor. Bunlara katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Festivalimizde de bunların hem tanıtımı, hem de tatları beğeniye sunuluyor” şeklinde konuştu.

70’in üzerinde buzağı jüri karşısında

Bana verilen bilgiye göre şu anda 70’in üzerinde buzağı yarışmaya kayıt yaptırdı. Peynir yarışmasına da ciddi bir ölçü de katılım oldu. Bu rakamlar bizim için çok önemli çünkü buraya gelen turistlerin birinci derecede alışveriş yaptıkları noktada yani organik ürünlerin üretimindeki sebeplerden bir tanesi peynirdir. Hemşehrilerimiz bunları el becerileri ile yaptıkları için daha lezzetli oluyor. Turistler de buraya geldikleri zaman bu ürünlerden alabilme imkanını bulacaklar. Festivalimizin amacı da bu tür ürünlerin değerlendirilmesi ve tanıtılması” ifadelerini kullandı.

Yaylacılık yapan ve daha önceden 4 defa buzağı yarışmasında birinci olan 58 yaşındaki Emine Yıldız, bu sene de yarışmaya katıldıklarını aktardı. Hayvanlarını geleneksel olarak süslediklerinin altını çizen Yıldız, tekrardan birinciliği istediklerini belirtti.

75 yaşındaki Gülsüm Demir ise en güzel buzağının kendisinin olduğunu belirterek, birincilik hedeflediklerini aktardı.

Etkinliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak hem eğlendi hem de doğada piknik yapma imkanı da buldu.