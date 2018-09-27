Bypassta yeni yöntem

Ordu'da 3 kalp damarı tıkalı olan 51 yaşındaki Şükrü Karaoğlan kalp krizi geçirdi. Ölümün eşiğinden dönen Karaoğlan, Medical Park Ordu Hastanesinde kolundan alınan damarla yapılan başarılı bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Şükrü Karaoğlan göğsünde sıkışma hissedince yakınlarının yardımıyla Medical Park Ordu Hastanesine getirildi. Önce anjiyo işlemi uygulanan ve 3 kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Karaoğlan'ın, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi ekibinin katılımıyla yapılan konsey neticesinde ameliyat olması gerektiği belirlendi.

Ameliyat hazırlıkları tamamlandıktan sonra hastanın genç olması ve bypasslı kalp ile geçireceği ortalama ömrün daha uzun olacağı düşüncesiyle sık uygulanmayan yöntem olan kol damarının kullanılmasına karar verildi. Koldan kullanılabilen damarlar bacak damarlarına göre kalbe daha uyumlu ve uzun ömürlü olması sebebiyle Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve ekibi tarafından hastanın kolundan aldıkları damar ile tıkalı damarları değiştirildi. Şükrü Karaoğlan, 4 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Cemal Sağ ve Doç. Dr. Ali Ümit Yener, "Kol damarları bacak damarlarına göre kalbe daha uyumlu ve dayanıklı olmakla beraber her hasta için kol damarının kullanılması mümkün olamamaktadır. Hastamızın genç olması bizi bu imkanın olup olmadığını değerlendirmeye yönlendirdi. Yaptığımız incelemeler uygun olduğunu gösterince nadir uygulanan bu yöntemle ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Hastamızın hem sağ hem sol meme atardamarı ile sol kol atardamarını kullanarak sağlığına kavuşmasını sağladık” dedi.

Gerçekleştirilen ameliyat sonrası duygularını dile getiren Şükrü Karaoğlan “Doktorlarımın sayesinde çok şükür sağlığıma kavuştum. Artık kalbimle ilgili hiçbir şikayetim kalmadı. Medical Park Ordu Hastanesinde çok iyi bir ekip çalışması var. Hizmetlilerinden yöneticilerine kadar hepsinin ilgi alakası çok iyi. Başta doktorlarım Doç. Dr. Ali Cemal Sağ ve Doç. Dr. Ali Ümit Yener olmak üzere tüm ekip ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.