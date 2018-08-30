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30 Ağustos 2018 08:48

Cadde ve bağlantıları sıcak asfaltla buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde Atatürk Caddesi’ni sıcak asfaltla buluşturuyor.

Cadde ve bağlantıları sıcak asfaltla buluşuyor

30 Ağustos 2018 08:48


Fatsa’da yoğun yapılaşmanın olduğu caddeyi modern kimliğine kavuşturmak için çalışma yürüten ekipler, caddenin alt yapısını sil baştan yeniledi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, “Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 740 metrelik bölüm ile Güneş ve Eski Hal Sokak’taki 180 metrelik kısımla birlikte toplam 920 metrelik bölümü sıcak asfaltla buluşturacağız. Kırsalı ve merkezi ile ilçelerimiz model Ordu kimliğine yakışır bir görünüme kavuşacak” dedi.


Yapılan çalışma sonrası şehrin önemli arterlerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde yaşanan sorunlara neşter vurulduğunu söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Bozulan yollardan dolayı caddeden hem araçlarla hem de yaya olarak geçmekte zorlanıyordu. Şimdi ise asfaltı ve kaldırımı yenilenen yollarıyla ulaşımımız daha konforlu bir hal alacak” diye konuştu.




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