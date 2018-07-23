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23 Temmuz 2018 15:20

Caddelerde artık kaldırım işgali ve seyyar satıcı olmayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Fatsa Belediyesi Zabıta ekipleri ortaklaşa yaptıkları uygulama ile şehir merkezinde, caddelerde yaya kaldırımları işgalleri konusunda esnaflara uyarılarda bulundular.

Caddelerde artık kaldırım işgali ve seyyar satıcı olmayacak

23 Temmuz 2018 15:20


Aynı zamanda seyyar satıcılarla ilgili de çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Fatsa Belediyesi Zabıta ekipleri kaldırım üzerinde bulunan olumsuzluklara müdahale ettiler.


Zabıta ekipleri, ‘Özellikle şehir merkezinde caddeler üzerinde esnafların yaptığı işgaller hem çirkin görüntüler oluşturuyor hem de vatandaşın kaldırımda yürüme hakkını elinden alıyor. Bu sefer yaptığımız uygulamada esnafları yaya kaldırımlarını işgal etmemeleri için uyardık. Bir de şehir merkezinin en canlı vatandaşların en yoğun olduğu bölgelerde seyyar satıcıların işgali var. Fatsa’da artık seyyar satıcıların ürünlerini satabileceği yöresel ürünler pazarı var. Fatsa Belediyemiz Dereüstü olarak bilinen Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesindeki eski otopark alanına yöresel ürünler pazarı yaptı. Seyyar satıcılar bundan sonra orada olacaklar. Artık şehir merkezinde cadde ortası seyyar satıcı olmayacak. Bizler bu defa hem esnaflarımızı hem de seyyar satıcıları uyardık, bunun aksine hareket edenler için kanunun ilgili maddesine göre cezai işlem uygulanacak” dediler.




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