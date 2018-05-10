Çam balına kimlik aranıyor

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile yürütülen ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün de proje yürütücüsü olarak içerisinde yer aldığı ‘Türkiye’de Üretilen Çam Balının Fiziksel, Kimyasal ve Mineral Madde Profili’ adlı projenin değerlendirme toplantısı Türkiye’nin en çok bal üretilen ili Ordu’da yapıldı.

Projenin değerlendirme toplantısında konuşan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sinin Türkiye’de üretildiğini söyledi. Türkiye açısından çok önemli bir ürün olan çam balının kimliğe kavuşturulması, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve kendine has değerlerinin Bal Tebliği’nde yer alması amacıyla 2015 yılından bu yana proje kapsamında çalışmalar yapıldığını belirten Konak, “Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilen çam ballarının özelliklerinin belirlenmesiyle ihracat olanağının da artması beklenmektedir. Araştırma Enstitüleri, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Üniversitelerin, Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Birlik Başkanlarının yer aldığı, oldukça geniş katılımlı ve kapsamlı bu projenin her aşaması, kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Çam balının kimliğini ortaya koyacak bu çalışmanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde olması önemini daha da arttırmaktadır” dedi.

Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanının divan başkanlığı yaptığı proje toplantısında, Arıcılık Araştırma Enstitü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (HARÜM), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde görev yapan araştırmacı ve akademisyenler tarafından 3 yıllık dönem bulgularının teknik ve istatistiki değerlendirmeleri yapıldı.