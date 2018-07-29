Çambaşı Yaylası Festivali 2’nci gününde

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, geleneksel olarak düzenlenen ve dün itibariyle başlayan “17. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali” etkinliğinin açılış programı gerçekleşti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, düzenlenen yarışmalarda derecelere girenler de ödüllendirildi.

Programda konuşma yapan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, bu tür festivallerin, yöre insanlarının yanı sıra gurbetçileri de bir araya toplayarak, birlik ve beraberliği sağladığına dikkat çekti. Yayla kültürünün, toplumda önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, “Yayla kültürünün ve yayla şenliklerini biz sadece yöreye hizmet eden etkinlikler olmanın ötesinde yerli ve yabancı turistlerin de buraya gelmesinde etkisi vardır” şeklinde konuştu.

Çambaşı Yaylası’na 600 milyon TL’lik yol

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, bu tür festivallerin, ilçenin tanıtılmasına ve turizm potansiyelinin yükseltilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Yaylanın, en önemli problemi olan yol sorununun 600 milyon TL’ye çözüldüğünü aktaran Gündoğdu, “Bu yolun 600 milyon TL’ye yapıldığını bilmenizi isterim. Devletimiz, Çambaşı Yaylası’nın yolları için 600 milyon TL harcamıştır” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh da, bu yıl 17’ncisi düzenlenen festivalin mazisinin aslında yıllar öncesine dayandığını aktardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında kurulmasına rağmen birçok başarılı projeye ve hizmete imza attıklarını söyledi. Bu tür festival ve etkinliklerin öneminden bahseden Çoruh, belediye olarak sadece insan odaklı çakışarak, hizmet verdiklerini söyledi.

Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi

Festival kapsamında, hayvancılık ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla buzağı ve kuzu yarışması ile peynir, bal ve çilek yarışması da yapıldı. 70’in üzerinde buzağı ve kuzunun katıldığı yarışmada hayvanlar, peştamal başta olmak üzere birçok yöresel aksesuarla sahipleri tarafından sabahın erken saatlerinde süslendi. Farklı lezzet ve görselleriyle peynir, bal ve çilekler ise jürinin beğenisine sunuldu. Jürinin, dün değerlendirme yaptığı yarışma sonuçları sonra dereceye girenler ise ödüllendirildi.

Yarışmada, en güzel buzağı birincilik ödülünü Özer Kaya alırken, Mehmet Demir ikincilik ve Selami Kır da üçüncülük ödülünü aldı. En güzel kuzu yarışmasında ise Damla Aydoğan birincilik, Muammer Karahasan ikinci ve Harun Karahasan da üçüncü oldu. Diğer yarışmalarda da dereceye girenler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Birinci olan buzağının sahibi Özer Kaya, hayvancılık ile uğraştıklarını ve buzağını süslediklerini aktardı. Yaklaşık 50 tane hayvan beslediklerini aktaran kaya, 2 aylık buzağısını eşinin süslediğini ve gelecek dönem yarışmaya yine katılacaklarını belirtti.

Öte yandan binlerce vatandaş, verilen konserler eşliğinde festivalde eğlenmeye devam ediyor.