Çambaşı’na 5 yıldızlı otel

Otel Çambaşı Kayak Merkezi’nin hemen yanında, 40 bin metrekarelik bir alanda kurulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra turizmin gelişmesi için yapılan yatırımlara da büyük destek vermeye devam ediyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Türkiye’nin denize en yakın kayak tesislerinden birini hizmete sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla, Ordu Sanayici İşadamları Derneği ile birlikte kayak merkezinin hemen yanında 5 yıldızlı otel kurulması için çalışma başlattı.

“Ordu her gün büyüyor ve gelişiyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Çambaşı Yaylası’nda yatırım talebinde bulunan Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (ORDUSİAD) Başkanı Kadir Engin ve Ordu Otelcilik ve Turizm A.Ş üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen sunumun ardından projeye destek vereceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Öncelikle ORDUSİAD üyelerimize turizm için çok önemli olan bu projedeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ordu ilimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Tabii bu gelişmeye de bizlerin her anlamda ayak uydurması gerekiyor. İşte bu noktada girişimcilerin ilimize yapacakları yatırımlar çok önemli” dedi.

Çambaşı’na 80 oda 110 yatak kapasiteli otel

Çambaşı Yaylası’nda Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezlerinden birini hizmete sunduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Çambaşı Kayak Merkezi günlük 2 bin ile 2 bin 500 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Bölgede konaklama ve yatak kapasitesini artırmamız gerekiyor. ORDUSİAD’ın uzun süredir Çambaşı’nda hizmete sunmayı planladığı bir otel projesi vardı. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, belediyemiz iştiraki ORBEL projeye yüzde 30 oranında ortak oldu. 80 oda 110 yatak kapasiteli oteli bölge turizmine kazandıracağız. İlimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (ORDUSİAD) Başkanı Kadir Engin ise Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "ORDUSİAD üyeleri olarak, Çambaşı’na bir otel kazandırma projemiz vardı. Tüm yasal süreçleri tamamladık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’da projemize destek vererek ORBEL AŞ’nin yüzde 30 oranında ortak olmasını sağladı. Bu önemli destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel projeyi Çambaşı Yaylası’na kazandırarak, bölge turizmine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan Cumartesi günü yapılacak Çambaşı Kayak Merkezi açılışı sırasında ORBEL AŞ ve Ordu Yatırım AŞ arasında Otel projesi için protokol imzalanacağı bildirildi.