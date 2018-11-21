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Cami lojmanı yandı: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde cami lojmanı yandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde cami lojmanı yandı. Olayda imam ve eşi yaralandı.


Olay, Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Cami Lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine ilk müdahaleyi yapan Cami İmamı İsa Aşçı ve eşi olay esnasında yaralandı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabasına rağmen yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaralı imam İsa Aşçı ve eşi olay yerine gelen ambulans ile Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İmamın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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