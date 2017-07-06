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06 Temmuz 2017 13:02

Çamlık Mesire Alanı yenileme çalışmaları

Fatsa Belediyesi, Çamlık Mesire Alanı’nda çeşme taş kaplama, ipli tırmanmalı ahşap salıncak ve halatlı salıncak çalışmalarını tamamladı.

Çamlık Mesire Alanı yenileme çalışmaları

06 Temmuz 2017 13:02


Çamlık Mesire Alanı’nda çalışmalar yüzde 85 seviyesine ulaşırken yola sıcak asfalt serme işinin ardından yenileme çalışmalarının tamamen sona ereceği bildirildi.



‘Kapasiteyi artırmak için yenileme çalışmaları yaptık’


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan Dolunay Mahallesi Çamlık Mesire Alanı’nda çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, “Çamlık Mesire Alanı’nda ekiplerimiz 2 aydır hummalı bir çalışma yaptı ve bu çalışmalar bitme noktasına geldi. Burası zaten yıllardır piknik alanı olarak kullanılıyor ama kapasiteyi arttırmak için daha nezih bir mekan oluşturmak amacıyla yenileme çalışmaları yaptık. Çamlık’ta artık bir trafik sorunu yaşanmayacak. Sıcak asfalt ve baskı beton kaldırımından sonra buradaki çalışmalar sona erecek. Çalışmalar henüz bitmeden vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyor ve bundan bizler de mutlu oluyoruz” dedi.




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