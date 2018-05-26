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26 Mayıs 2018 17:09

Çamyar evlere konuk oldu

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, aile ziyaretlerinde bulundu.

Çamyar evlere konuk oldu

26 Mayıs 2018 17:09


Sosyal Yardım Marketi, Askıda Ekmek Projesi, En Yakın Komşunuz Ünye Belediyesi, İkram Çeşmesi, Gönül Köprüsü gibi projelerle halkın ilgisini çeken Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, fırsat bulduğu her an ihtiyaç sahibi aileleri de bizzat ziyaret ediyor.


Başkan Çamyar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bazı ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Başkan Çamyar, ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenerek ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında talimatlar verdi.


Ziyaretlerinde gıda kolisi de veren Başkan Çamyar, ayrıca ihtiyaca göre kira, elektrik ve su yardımları gibi konularda ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.


Başkan Çamyar, yaşlı bir teyzeyi ziyaretinde ise sağlık sorunları yaşandığını görünce olaya el koydu. Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Güray Yılmaz’ı bizzat arayan Başkan Çamyar, yakından ilgilenmesi ile ilgili görüştü.


Ziyaretlerinde ailelerin çocukları ile de yakından ilgilenen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yine bir ziyaretinde başarılı bir öğrenciye bilgisayar alınması talimatını verdi.




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