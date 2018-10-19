Çamyar: “Kıt kaynaklara rağmen şehrin çehresini değiştirdik”

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm ülke genelinde olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de törenle kutlandı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde devam eden programda konuşan Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ekici, “Muhtar demek halk tarafından devlet demektir, devlet tarafından ise halk demektir. Muhtar muhtarlık görevini yasa gereği seçimle halkından alır ve halkını temsil eder. Muhtarlığın tarihçesi 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayımlanan bir fermanla İstanbul Üsküdar, Eyüp ve Galata Kadılıklarından daha sonra 183 yılında Anadolu Kastamonu Taşköprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 189 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Ünyemizde 85, Ordu genelinde 725, Ülke genelinde ise 50 bin 275 muhtarlarımız mevcuttur. Ülkemiz genelinde 35 bin civarında üyesi bulunan ve 280 derneği 13 federasyonu olan seçilmiş ve seçkin topluluk Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu çatısı altında güçlü bir sivil toplum örgütüdür. 1 Ekim Muhtarlar günü ilan edilmesinde, muhtar ödeneklerinin iyileştirilmesinde, sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde gibi birçok kolaylıkları sağlamaya yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Demokratik ortamda seçimi yaşayacağız”

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Aradan geçen zaman dilimi içerisinde geriye doğru bakarsak muhtarlarımızın bir kamyon çakıl için bile Ankara yollarını aşındırdığı zamanları biliyoruz. Bu dönem içerisinde ise bizler gönül rahatlığı içerisinde ifade edebiliriz ki, gerek Ünye Belediyesi olarak bizler, gerek Büyükşehir belediyemiz, elimizden gelen imkânları en verimli şekilde vatandaşlarımız için seferber ettik. Bu da muhtarlarımızın elini ciddi şekilde güçlendirmiş oldu. Geriye ise vatandaşlarımızla birebir diyalog kalıyor. Bu da gerçekleştiğinde Ünye'mizin tamamı ile alakalı hiçbir problem olmaksızın, son derece demokratik bir ortamda bir seçim ortamını birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

“Kıt kaynaklara rağmen kentin çehresini değiştirdik”

Ordu'nun Büyükşehir olması ile birlikte Ünye Belediyesinin gelirlerinin ciddi anlamda düştüğünün altını çizen Ahmet Çamyar, buna rağmen kıt kaynaklarla kentin çehresini değiştirdiklerini belirtti. Başkan Çamyar, “Yepyeni kaynaklar üretmek suretiyle kentimizin çehresini değiştirdik. Sahil dış cephe giydirme çalışması, alışveriş merkezi, Orta Çarşı, Kazancılar Caddesi, Fevzi Çakmak Sosyal Yaşam Merkezi, Kültür Yolu Projesi kapsamında ki restorasyonlar, Tabakhane Deresi ıslah çalışması, yepyeni bulvarlar ve yollar, alt yapı çalışmaları, doğalgaz çalışmaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kapalı Çarşı, Tapu problemlerinin çözümü gibi yıllara sirayet eden birçok probleme köklü çözümler ürettik” şeklinde konuştu.

“Beton santrali 15 gün sonra üretime başlayacak”

Ünye'de başta beton yol yapımı olmak üzere birçok projede maliyetleri ciddi oranda düşürecek olan beton santrali yapımının devam ettiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 15 gün sonra üretime başlayacak olan beton santrali sonrası beton yol yapım maliyetlerinin düşmesi ile birlikte çok daha fazla yol hizmetinin devreye gireceğini, ayrıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde planlanan toplu konut çalışmalarının da hızlı bir biçimde başlayacağını belirtti. Başkan Çamyar, ayrıca geçen yıl devreye alınan ve 7/24 üretim yapan konkasör şantiyesi ile malzemeli yol bakım maliyetlerinin de aynı oranda düşürdüklerinin altını çizdi.

“El afeti sonrası yaptığımız konkasör şantiyesinin faydasını gördük”

Ünye Belediyesi olarak devreye alınan konkasör şantiyesinde yol bakım malzemesi üretildiğini ve bunun faydasını geçen Ağustos ayında yaşanan sel afetinde gördüklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, sel afetinde Ünye Belediyesinin 18 milyon lira zarara uğradığını ve 718 kilometre yolun zarar gördüğünü söyledi. Bu süreçte Ünye Belediyesine AFAD'dan herhangi bir yardım gelmediğini ve tüm bu hasarın büyük ölçüde belediye imkânları ile çözüldüğünü vurgulayan Çamyar, bu süreçte yol bakım malzemesi üreten konkasör şantiyesinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Başkan Çamyar, önünü gören ve planlamasını ona göre yapan bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını ifade etti.

“Ünye ya da Türkiye klavye başından yönetilmiyor”

“Bilgisayar ya da cep telefonu klavyesinin başında olanlar ne Ünye'yi ne de Türkiye'yi yönetmiyor ve yönetemez” diyerek sosyal medya üzerinden dedikodu üretmeye çalışan kesime atıfta bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar sözlerini şöyle tamamladı:

“Vatandaşın derdi ile dertlenmeyen ve umurunda bile olmayan, Ünye'de toplasanız sayıları 50 kişi bulmayan bazı güruhlar akıllarınca siyasete yön vermeye çalışıyorlar. Bunlara hiç aldırmadan emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.”

Program sonunda Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri önünde toplu fotoğraf çekildi.