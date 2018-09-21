Can Güven: “Karacabey maçını kazanmak istiyoruz”

Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktör Can Güven, yarın karşılaşacakları Karacabey Belediyespor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Tüm karşılaşmalarımıza en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maşı kazanarak ligde 3 puanla tanışmak istiyoruz” dedi.

İyi futbol oynayan bir ekipten oluştuklarını söyleyen Teknik direktör Can Güven, “Ligin yeni takımlarından bir tanesiyiz. Ligde birbirinden zor 3 karşılaşma oynadık. İlk Kocaeli deplasmanı, kendi sahamızda Bayburt maçı ve son olarak Çorum deplasmanında bu süreçte maçlardan 1 puan aldık. Futbolda bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. Çok başarılı da gitseniz art arda başarısız sonuçlarda alabiliyorsunuz. Bu durum tersi de olabiliyor. Yaptığımız çalışmaları hassas bir şekilde devam ediyoruz. Tüm karşılaşmalarımıza en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ligimizde iç saha avantajımızı kullanmamız gerekiyor ve bu maçlardan 3 puan almamız gerekiyor. İç saha maçlarımızda seyircimizin yoğun desteğine ihtiyacımız var. Bizler deplasmanlara gittiğimizde bu baskıyı yaşıyoruz. Aynı baskıyı da bizim burada ki maçlarda yapmamız gerekiyor. Bu takım bu şehrin takımıdır herkesi destek vermeye çağırıyorum. Futbolcularımızda maçlarda gerekeni yaparak bu tempoyla 3 puanları hanesine yazdıracaktır. Geçen yıl bu takımla çok önemli başarılar yakaladık. Bu yıl da bunu yapacak gücümüz var” şeklinde konuştu.

Cezalı ve sakat oyuncularla ilgili de bilgiler veren Güven, “Oyuncumuz Serkan Çalık kart cezalısı, stoperimiz Fatih sakat onun dışında eksiğimiz yok. Karacabey Belediyespor'da ligde hedefe kurulmuş bir takımdır. Bu maçı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.