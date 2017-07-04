Çavuşlar Şelalesi turizm gözdesi oluyor

Altınordu’ya bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde geçen aylarda Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Altınordu Belediyesinin ortak çalışmasıyla keşfedilerek çalışma başlatılan ve ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde vatandaşların ve turizmcilerin hizmetine sunulan ‘Çavuşlar Şelalesi’ Altınordu’nun turizm alanlarından biri olmak için turizmcilere göz kırpıyor. Yaklaşık 1 ay önce Altınordu Belediyesi öncülüğünde yapılan ulaşım ve çevre düzenlemesi ile vatandaşların hizmetine giren Çavuşlar Şelalesi kısa süre geçmesine rağmen Altınordu’nun gözde mekanlarından birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Çavuşlar Şelalesi’nin turizme kazandırılması için çaba gösteren ve çevre düzenlemesini yakından takip eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şelalede incelemelerde bulundu. Gerçekleşen inceleme ziyaretinde Başkan Tekintaş’a, Devlet Su İşleri Ordu İl Müdürü Mehmet Kurul ve birim müdürleri eşlik etti. Düzenlenen ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Tekintaş, Çavuşlar Şelalesi’nin düzenlenmesi ve turizme kazandırılması ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi.

Hizmete girmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Çavuşlar Şelalesi’nin ziyaretçilerin uğrak yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çavuşlar Şelalesi’ni turizme kazandırdık. Daha önceleri bilinmeyen bir yer olan bu alanda Altınordu Belediyesi olarak yaptığımız özverili çalışmalar ile çevre düzenlenmesini yaptık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre önce vatandaşlara kapılarını açan şelalemiz çevre düzenlemesi ile gözde merkezlerden biri haleni geldi. Sıcak havaların baş göstermesi ile birlikte gün içerisinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği bir yer konuma geldi” dedi.

Çavuşlar Şelalesi’nin ilerleyen dönemde tam bir cazibe merkezi olacağını ve bu kapsamda restoran, yeni göletler ve değirmen restorasyonu gibi çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizen Başkan Tekintaş, “Çavuşlar Şelalesi çevresinde yeni düzenlemeler yaparak vatandaşların yüzmek için kullanabileceği yeni göletler oluşturmayı planlıyoruz. Bunun dışında planlarımız arasında Çavuşlar Şelalesi’nin bulunduğu alana ahşap bir restoran yapma düşüncesi de yer alıyor. Şelalemizde bulunan değirmenin mülk sahipleri ile görüşerek restore işlemlerini yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca şehre en yakın turizm alanlarından birisi olan bu şelalemiz bizim için çok önemli. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalar ile bu alanı Altınordu’nun en özel mekanlarından biri haleni getireceğiz” diye konuştu.