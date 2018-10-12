Celal Tezcan: "Halkın hizmetindeyim”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Eski Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından Altınordu Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürüten Celal Tezcan, Altınordu Belediye Meclisinde yapılan seçim ile başkanlığa asaleten seçildi. Bu kapsamda Ordu Valisi Seddar Yavuz, Başkan Tezcan'a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Yavuz: “Kapımızda gönlümüzde her zaman açık”

Gerçekleşen ziyarette konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Belediye Başkanlığına seçilen Celal Tezcan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılacak olan çalışmalarda iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Vali Yavuz, “Altınordu Belediye Meclisinin aldığı kararla Celal Tezcan Altınordu Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu vesile ile Altınordu Belediye Başkanımız Celal Tezcan'ı tebrik ediyoruz. Bu dönem içerisinde başarılı çalışmaların yapılmasını diliyoruz. Biz de valilik olarak her zaman başkanımızın yanındayız. Yapılacak olan güzel çalışmalarda bize görev düştüğünde kapımızda gönlümüzde her zaman açık olacak” dedi.

Başkan Tezcan: “Gücümüz ve enerjimiz yettikçe halka hizmet için çalışacağız”

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, kendisini ziyaret eden ve güzel dileklerde bulunan Vali Yavuz'a teşekkür etti. Halka hizmet için birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu ve Altınordu ilçesi için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini dile getiren Başkan Tezcan, “Gücümüz ve enerjimiz yettiğince halkın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var ve bu desteği çok iyi hissediyoruz. Gayemiz bir hoş seda bırakmak, bu amaç için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İş birliği içerisinde çalışacağımız için mutluyum” diye konuştu.

Düzenlenen ziyaret Ordu Valisi Seddar Yavuz'un ‘Şeref Defteri'ni imzalaması ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın Vali Yavuz'a hediye takdim etmesinin ardından sona erdi. Vali Yavuz'un ziyaretinde Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz da hazır bulundu.