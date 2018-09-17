Çelenk: “27 Mayıs ile 15 Temmuz aynı kalemin ürünü”

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in idamının yıl dönümü sebebiyle parti binasında bir basın açıklaması yapan AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını belirtti. Yasalara aykırı biçimde Anayasanın ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirildiğini ve zincirleme antidemokratik müdahalelerin önünün açıldığını belirten Çelenk, devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbe, e-muhtıra, askeri kalkışmalar ve müdahalelerin demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığına dikkat çekti.

Çelenk, şöyle devam etti:

“Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen ‘Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”