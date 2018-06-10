Çelenk: "Muhalefetin oyununu millet bozacak"

Muhalefet partilerinin sahada vatandaştan destek isterken ‘Cumhurbaşkanlığı’nda zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy verebiliyorsunuz. Milletvekilliğinde de bize verin’ şeklinde yaklaşım sergilediklerini anlatan Başkan Uğur Çelenk, "Bu algı operasyonuyla oy devşirme yapılmak istenmekte, yapılmak istenen parlamentoda AK Parti kadrolarını zayıflatarak Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmaktır. Ancak inanıyoruz ki, muhalefetin oy devşirme politikasını milletimiz bozacaktır" diye konuştu.

Çelenk, "Güçlü parlamento, liderin gücünü de arttırır. Dolayısıyla 24 Haziran’da Ordu’da sandıkların AK Parti oylarıyla dolup taşacağına ve rekor bir oyla zafere koşacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz milletimize güveniyoruz ve onların yaptığı gibi Ali Cengiz oyunlarına ihtiyaç duymuyoruz. Oyun kurmak ve kandırmak millete güvenmeyenlerin işidir. Millete güvenmeyenlerin akıbeti de 16 yıldır yenildikleri seçimlerde ortaya çıkmıştır" diyerek algı operasyonlarına karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine sahip çıkacağını önemle vurgulayan Çelenk, "Bu millet 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü ve 15 Temmuz’u yaşamış ve hatta vatanın selameti için gövdesini tanklara siper etmiştir. Böylesine ferasetli, cesur ve kararlı bir iradeyi, küçük Ali Cengiz oyunlarıyla kandıracağını düşünse düşünse ancak muhalefet düşünür. Çünkü bu milleti tanımıyorlar, hala inatla milli iradeyi yok sayıyorlar. Hala inatla hastane kuyruklarını, ekmek kuyruklarını geri getirmeye, Türkiye’yi IMF’nin önünde ceket iliklediği günlere döndürmek istiyorlar. Ancak asla başaramayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadroları var olduğu sürece Türkiye’yi eski günlerine döndüremeyecekler. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Büyük Türkiye’nin inşasına milletimizle birlikte devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.