Cemal Enginyurt, sosyal medyada ‘trend-topik’ oldu

24 Haziran seçimlerine hazırlık sürecinde bir yerel TV kanalının programına konuk olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kamuoyunda "MHP’nin neden AK Parti ile ortak hareket ettiği" yönündeki görüşlere ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Kiminle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ’kocam domuz etini 7 dakikada bitirdi’ diyen (Canan Kaftancıoğlu) dinsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ’sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum’ diyen CHP’li Sera (Kadıgil) ile mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum’ diyen CHP ile mi ittifak yapacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, PKK cenazelerine katılıp ağlayanlarla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, bu ülkenin şerefli komutanlarının, Türk milliyetçisi generallerinin, askerlerinin apoletlerini sökeceğim diyen apoletsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmak şerefti, onurdur bizim için. Hiç olmazsa Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde ülkücü kanı yok. AK Parti’lilerin elinde ülkücü kanı yok. Bugün o CHP ile ittifak yapanlar komünist Alper Taşçı, komünist Muharrem İnce’yi, komünist Özgür Özel’i, komünist Veli Ağababa’yı, FETÖ’cü Öztürk Yılmaz’ı, nasıl bir araya geldiklerini izah etsinler. Düne kadar gerici, yobaz deyip, başörtülülere kara Fatma, böcek diyenlerle Saadet Parti’liler nasıl bir araya geldi onu izah etsinler. Bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki. Allah, vatan, bayrak, devlet, millet, cami, ezan, her şeyimiz aynı. Ayrımız gayrımız yok ki bizim AK Parti’lilerle. Ama bizim CHP’nin tavanı ile problemimiz var. CHP’nin tabanıyla problemimiz yok. CHP’nin tavanı komünist, CHP’nin tavanı PKK’lı, CHP’nin tavanı YPG’li.”

Enginyurt’un bu konuşması bir anda hızlı bir şekilde sosyal medyaya yayıldı. Görüntünün yayılmasıyla birlikte sosyal medyada Cemal Enginyurt fırtınası esti. Enginyurt’un açıklamalarını içeren görüntü birçok sitede tıklanma rekoru kırdı. Bir çok sitede 2-3 milyonu aşkın tıklanan görüntü ‘trend-topik (TT)’ oldu.

"Sözlerimin arkasındayım”

Bu açıklamasının ardından milletvekili seçilen Cemal Enginyurt, teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan büyük ilgi gören MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran açıklamalarının arkasında olduğunu ve halen aynı düşünceleri paylaştığını ifade etti.

Enginyurt, açıklamalarının özellikle MHP ve ülkücü kesim üzerinde büyük tesir bıraktığını belirterek, "Dolayısıyla bu düşüncemiz samimi bir düşünce olarak sandıkta da tecelli etti. AK Parti yüzde 42, MHP yüzde 11 oy aldı, Sayın Cumhurbaşkanımız da yüzde 52,5 oy aldı. Bu neyi gösteriyor? MHP’liler, ülkücüler, Cemal Enginyurt’la aynı düşündüler. Bütünüyle sandığa gittiler ve Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtiler. Biz aynı sözümüzün arkasındayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmak Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle bir olmak evladır. Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle bir olmaktansa bundan sonra mecliste de yine sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayı tercih ederiz" dedi.

"HDP’ye oy veren CHP’liler bu ülkeye ihanet etti”

HDP’nin meclise girmesinin CHP desteğiyle olduğunu da vurgulayan Enginyurt, "HDP’ye oy verip meclise gönderen CHP’liler bu ülkeye en büyük ihaneti etmişlerdir. Kendi partisine sahip çıkmayıp, Atatürk’ün partisine, halkın partisine, Cumhuriyet’i kuran partiye ihanet etmişlerdir. HDP bugün meclise girmişse CHP yüzünden girmiştir. Ve bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir. Böyle insanlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.