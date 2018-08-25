Cemal Enginyurt’tan ABD’ye çağrı: "Ver papazı, al papazı"

Enginyurt, ABD’ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kastederek "Ver papazı al papazı" dedi.

Cemal Enginyurt, son dönemde ABD ile ilişkilerin gerilmesine sebep olan Brunson olayına değindi. Enginyurt, "Papaz bahane, papaz hikaye. Papaz zaten 20 aydır içeride. Papaz şimdi ev hapsine mahkum oldu, yani kısmen özgür oldu. Eşi, çocukları yanında. 20 aydır papaz Brunson hapis yatarken ses çıkarmayan ABD, papaz ev hapsine çıkınca birdenbire aklına geldi. Bir de ’Papazı verin, özgürlük istiyoruz’ diyorlar. Bir kere ABD’nin özgürlük diye bir derdi yok. ABD zaten dünyanın en faşist, en katil, en antidemokratik, özgürlükleri en kısıtlayan en zalim ülkesidir" diye konuştu.

"ABD’nin derdi papaz değil Erdoğan"

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Asıl niyetleri Recep Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmak. Papazı aldıkları gün emin olun Türkiye’nin tapusunu da alacaklar. Gerçekte ne diyor, ‘Afrin’i terk et, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’tan çekil, FETÖ’cüleri serbest bırak ve baskıyı kaldır, pazarlığa otur ve onlarla anlaş, PKK’nın üzerine gitme’ diyor. Yani ABD’nin derdi papaz değil. Papazı istiyor olsa alır bizdeki papazı verir kendisindeki papazı. Bizde onların papazı varsa bizim papaz da ABD’de. Değiş tokuş edelim, alsın papazı versin papazı."

"Döviz artışı sanal"

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan döviz spekülasyonunun ise ‘sanal’ olduğunu vurgulayan Enginyurt, "Dolar bir ara 7,25’i gördü. Nerede gördü? Asya borsalarında. Yahu arkadaş kim Türk lirası ile gitti de dolar aldı da, yurt dışına çıkardı da dolar bu kadar yükseldi? Hangi bankanın önünde dolar kuyruğu oldu? Hangi kuyumcunun, döviz büfesinin önünde dolar kuyruğu oluştu? Kapalıçarşı’da dolar alma kuyrukları mı oldu? Peki, nasıl oluyor öyleyse bu iş? Masanın başında forex diye bir uygulama ile birileri düğmeye basa basa Türkiye’yi sıkıntıya sokmak için spekülatif bir artış yaparak doları yükseltti. Yani sanal bir durum döviz operasyonu yaşandı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sert tepki

Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener’e de sert tepki göstererek şöyle konuştu:

"Döviz yükselince ‘damadı Hazine Bakanı yaparsanız böyle olur’ diye sevinenler oldu. Yahu Allah’tan korkun rezil rüsva adamlar. Bu ülkede ekonomik kriz olup bu ülke batınca ne yapacaksınız? Ne işinize yarayacak bu? Suriyeli ve Iraklı kaçacak ülke buluyor o da Türkiye. Yarın İran’ın başına aynı şey gelse kaçacakları ülke Türkiye. Türklerin gideceği neresi var? Nereye gideceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu diye bir CHP’li var. ‘Yönetemediniz, ülkeyi bu hale getirdiniz’ diye bağırıyor. Allah’tan kork ya. Varsa elinde doların yükselmesini engelleyecek, ekonomik krizi engelleyecek bir program çık anlat. Millet seni takdir etsin. Adeta sevinç çığlıkları atıyor adam. Meral Akşener diye bir vatandaş partisinin kongresinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na ’Führer’ benzetmesi yapıyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan Führer, Hitler olsa konuşabilir misiniz? Kimsiniz siz ya? Hitler kimi konuşturdu, Hitler kime söz hakkı tanıdı? Hitler 4 milyon Yahudi’yi yaktı yahu. Bu nasıl bir benzetme, bu nasıl bir üslup, bu nasıl bir anlayıştır?"