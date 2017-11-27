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27 Kasım 2017 14:17

Çerkezler Tepesi A tipi mesire alanı olacak

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Çerkezler Tepesi’nin A tipi mesire alanı olacağını söyledi.

Çerkezler Tepesi A tipi mesire alanı olacak

27 Kasım 2017 14:17


Dolunay Mahallesi’nde bulunan Çerkezler Tepesi’nin tahsisini Orman Genel Müdürlüğünden aldıklarını belirten Başkan Anlayan, “Bu hep konuşuyorduk şimdi artık hayata geçiyor. 4 yıldır bu projeyi konuşuyoruz ama tahsis bu sene gerçekleşti. Bir de burada yine Orman Müdürlüğüne ait olup da daha önceden turizm alanı var. Yatırımcı otel yapmaktan vazgeçti, şimdi orayı da turizmden çıkartarak tekrar bize tahsis etmesini talep ediyoruz. Onunla beraber 25 dönümlük alan 36 dönüme çıkacak. Biz şu anda A tipi mesire alanı olarak 25 dönümün tahsisini aldık” dedi.


Çerkezler Tepesi Projesi’nin A tipi mi olsun, B tipi mi olsun kararsızlığı yüzünden uzadığını ifade eden Başkan Anlayan, “Şu anda imzayı attık. B tipi mesire alanı olacak şekilde içerisinde piknik alanları ve mekanları olacak şekilde projelendirilme çalışması başladı. Milletvekillerimiz buranın A tipi olmasını istediler, Büyükşehir Belediye Başkanımız A tipi olmasını istedi. Orman ve Su İşleri Bakanımız da ’A tipi olsun’ dedi. O yüzden istişareler uzun sürdü” şeklinde konuştu.


A tipi mesire alanı ile B tipi mesire alanı arasındaki farktan da söz eden Başkan Anlayan, “A tipinde bir konaklama var, iki kafeterya restoranlar var, piknik alanı spor alanları hepsi var. B tipinde ise konaklama hariç hepsi var. Burası A tipi olarak tescillendi” diye konuştu.




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