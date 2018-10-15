Cevizdere Köprüsü trafiğe açıldı

Ordu'da 8 Ağustos'ta yaşanan sel afeti sonucu yıkılan Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü 1 ay gibi kısa bir sürede yeniden yapılarak trafiğe açıldı.

Yapım çalışmalarına 14 Eylül tarihinde başlanan Cevizdere Köprüsü'nün yapımı 1 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanarak, bugün saat 14.00'te trafiğe açılacak. 24 saat esasına göre çalışmanın yürütüldüğü Cevizdere Köprüsü'nün trafiğe açılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "7-8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde, ilimizin Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan ve hasara yol açan sel afetinde, Devlet Sahil Yolu güzergahında bulunan Ünye ilçemizdeki Cevizdere Köprüsü de yakılmıştı. Toplam uzunluğu 75 metre olan, Ünye-Fatsa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nda yer alan Cevizdere Köprüsü yapım işi, 29 Ağustos 2018 tarihinde ihale edildi ve yapım çalışmalarına 14 Eylül 2018 tarihinde başlandı. Köprü inşaatında 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar sonucu 1 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde Cevizdere Köprüsü'nün yapımı tamamlandı ve bugün itibariyle yeniden trafiğe açıldı” dedi.

Karadeniz Sahil Yolu ulaşımı için büyük bir öneme sahip olan Cevizdere Köprüsü yapımının 1 ay gibi çok kısa bir sürede yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan bu köprünün yıkılmasıyla ulaşım tek köprü üzerinden çift yönlü olarak sağlanabilmekte. Sel afetini yerinde incelemek üzere ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanına ve Karayolları Genel Müdürüne talimat vererek, yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün en kısa sürede yapılmasını istemişti. 5 ay içerisinde yapılabileceği ifade edilen Cevizdere Köprüsü'nün yaklaşık 1 ay gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yapılarak, bugün itibariyle yeniden hizmete açılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Cevizdere Köprüsü'nün 1 ay gibi çok kısa bir sürede yapılabiliyor olması, devletimizin gücünü, büyüklüğünü bir kez daha göstermiştir. Cevizdere Köprüsü'nün yapım sürecini büyük bir hassasiyet ve titizlikle takip eden Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Samsun Bölge Müdürümüze, köprünün yapımını üstlenen yüklenici firma yetkililerine ve gece-gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.