Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 08:11

Ceyhun Yılmaz Fatsalıları kendine hayran bıraktı

Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen ünlü oyuncu Ceyhun Yılmaz hem şiirleriyle hem de esprileri ile beğeniyle izlendi.

Ceyhun Yılmaz Fatsalıları kendine hayran bıraktı

04 Haziran 2018 08:11


Fatsa Belediyesinin 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda devam ettirdiği Ramazan etkinlikleri yerel tiyatro sanatçıları İlker Taze, Semra Şimşek ve Ogün Özcan’ın ‘Aga beni eversene’ isimli skeci ile başladı.


Daha sonra sahneye çıkan ünlü oyuncu Ceyhun Yılmaz, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait Etme adlı şiiri okudu.


Sahnede kaldığı sürede esprileri ile de Fatsalıları güldüren oyuncu Ceyhun Yılmaz daha sonra hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, oyuncu Ceyhun Yılmaz’a teşekkür etti. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da sahneye çıkarak Ceyhun Yılmaz’a plaket takdiminde bulundu.


Ceyhun Yılmaz’dan sonra müzisyen İrsel Çivit orkestrası sahneye çıkarak seslendirdiği birbirinden hareketli şarkıları ile izleyenleri eğlendirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç