Ceyhun Yılmaz Fatsalıları kendine hayran bıraktı

Fatsa Belediyesinin 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda devam ettirdiği Ramazan etkinlikleri yerel tiyatro sanatçıları İlker Taze, Semra Şimşek ve Ogün Özcan’ın ‘Aga beni eversene’ isimli skeci ile başladı.

Daha sonra sahneye çıkan ünlü oyuncu Ceyhun Yılmaz, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait Etme adlı şiiri okudu.

Sahnede kaldığı sürede esprileri ile de Fatsalıları güldüren oyuncu Ceyhun Yılmaz daha sonra hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, oyuncu Ceyhun Yılmaz’a teşekkür etti. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı da sahneye çıkarak Ceyhun Yılmaz’a plaket takdiminde bulundu.

Ceyhun Yılmaz’dan sonra müzisyen İrsel Çivit orkestrası sahneye çıkarak seslendirdiği birbirinden hareketli şarkıları ile izleyenleri eğlendirdi.