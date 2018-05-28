Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 16:19

CHP adaylarını kamuoyuna tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ordu’da milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı.

CHP adaylarını kamuoyuna tanıttı

28 Mayıs 2018 16:19


TESK Otel’de gerçekleştirilen tanıtım töreninde CHP Ordu Milletvekili Adayları Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel, Onur Çam, Sebanur Özdemir, Atila Şahin ve Nazım Yiğit Günay partililerle buluştu. Törende bir konuşma yapan CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, “24 Haziran seçimleri için partimiz adaylarını belirlemiştir. Şunu özellikle söylenmek istiyorum: Bu liste kişilerin değil, partimizin listesidir. Bize düşen bu listeden en fazla sayıda milletvekilinin çıkması için mücadele etmektir. Listedeki adaylarımızın hepsi birbirinden değerli, mücadele gücü yüksek adaylardır. Hatırlatmak isterim ki Türkiye’de 16 Nisan Referandumu ile birlikte sistem değişmiştir. Bu anlamda, 24 Haziran seçimlerine mücadele gücü yüksek adaylarla giriyor olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.


Furtun’un konuşmasının ardından milletvekili adayları özgeçmişleri okunarak kürsüye davet edildi. Partililere seslenen ve düşüncelerini ifade eden adaylar, daha sonra partilileri selamlayarak seçim çalışmalarına başladılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
24
°
C
  • Salı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç