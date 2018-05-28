CHP adaylarını kamuoyuna tanıttı

TESK Otel’de gerçekleştirilen tanıtım töreninde CHP Ordu Milletvekili Adayları Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel, Onur Çam, Sebanur Özdemir, Atila Şahin ve Nazım Yiğit Günay partililerle buluştu. Törende bir konuşma yapan CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, “24 Haziran seçimleri için partimiz adaylarını belirlemiştir. Şunu özellikle söylenmek istiyorum: Bu liste kişilerin değil, partimizin listesidir. Bize düşen bu listeden en fazla sayıda milletvekilinin çıkması için mücadele etmektir. Listedeki adaylarımızın hepsi birbirinden değerli, mücadele gücü yüksek adaylardır. Hatırlatmak isterim ki Türkiye’de 16 Nisan Referandumu ile birlikte sistem değişmiştir. Bu anlamda, 24 Haziran seçimlerine mücadele gücü yüksek adaylarla giriyor olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Furtun’un konuşmasının ardından milletvekili adayları özgeçmişleri okunarak kürsüye davet edildi. Partililere seslenen ve düşüncelerini ifade eden adaylar, daha sonra partilileri selamlayarak seçim çalışmalarına başladılar.