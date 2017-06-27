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27 Haziran 2017 13:18

CHP Fatsa İlçe Teşkilatı bayramlaştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatında bayramlaşma töreni gerçekleşti.

CHP Fatsa İlçe Teşkilatı bayramlaştı

27 Haziran 2017 13:18


Parti binasında gerçekleşen bayramlaşma programında CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam, milletvekilleri ve partilileri ilçe başkanlığında ağırladı. Bayramlaşma töreninde bir açıklama yapan CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam, “Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutluyorum. Partimizin her gününün, bugünkü gibi yoğun, coşkulu ve heyecanlı geçmesini diliyorum. Bayramlaşma törenimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için herkese teşekkür ediyorum. Siyasi çalışmalarımız devam ediyor. Partimiz birlik ve beraberliklere önem veriyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı bu ciddiyetle devam ettiriyoruz” dedi.


CHP’deki bayramlaşma programı CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ve katılan katılımcıların konuşması ile son buldu.




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