CHP ‘Fındığa adalet’ için Ordu’dan Giresun’a yürüyecek

Şahin, partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, serbest piyasada fındığın 7,5 lira seviyelerine kadar düştüğünü söyledi. Üreticilerin tepkilerini fındık keserek veya yakarak ortaya koyduklarını vurgulayan Şahin, bu tepkiler sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerine ‘Fındık için de adalet sağlamak üzere bir program yapın’ dediğini, Karadeniz il başkanları olarak böyle bir program düzenlediklerini kaydetti.

Şahin, yürüyüş ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Pazartesi günü saat 11.00’de belediyenin önündeki meydandan başlayarak üç günlük bir yürüyüş etabıyla Giresun’a ulaşmayı ve aynı günün akşamında Giresun’da Genel Başkanımızın katılımıyla bir miting organize edeceğiz. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin çarşamba günü aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da olduğu gündür. Sayın Genel Başkanımız ‘Aynı gün MYK toplantısını da Giresun’da yapalım’ dedi. Şu anda onun da çalışmaları yapılıyor.”

Şahin, pazartesi günü yürüyüşün ilk bölümüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yanı sıra bütün bölge milletvekillerinin ve bütün bölgedeki il başkanlarının katılacağını sözlerine ekledi.