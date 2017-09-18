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18 Eylül 2017 12:50

CHP fındık için yürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fındık fiyatlarındaki düşüşü protesto emek amacıyla düzenlenen ‘Fındık için adalet’ yürüyüşü Ordu’dan başladı.

CHP fındık için yürüyor

18 Eylül 2017 12:50


Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık üreticisinin çok mağdur duruma düşürüldüğünü belirterek, “Üretici bir yıl boyunca emek verdiği ürünün karşılığını alamıyor. Üretici bugün mağdur. Şu anda borçlarını ödeyemiyor, çocuğunu okula gönderemiyor. Fındığı Avrupalı bir alıcıya teslim ettik. Ve maalesef kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Biz sesimizi yükseltince Tarım Bakanı TMO’nun ödemeleri 15 günde değil peşin yapacağını açıkladı. Demek ki sesimizi yükseltince, hükümeti uyarınca istediğimizi alabiliyoruz. Bugün başlatacağımız yürüyüş de böyle olacak” dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, fındık üreticisinin yanında olduklarını belirterek, “133 milletvekilimiz ve Genel Başkanımız adına fındık üreticisinin, Ordu’nun, Giresun’un, Karadeniz’in yanındayız. Sizi seviyoruz. Sizin sorununuz bizim sorunumuz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yüzlerce kişi yürüyüşü başlatarak Giresun’a doğru yola çıktı. Yürüyüş çarşamba günü Giresun’da son bulacak. Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da bulundu.




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