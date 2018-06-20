Yakında fındık ithal edersek kimse şaşırmasın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Konuşmasının başında fındık ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de tarımın yok olma tehlikesi yaşadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Ben size 10 yıl önce gelip Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında bir konuşma yapsaydım, ’arkadaşlar yakın bir zamanda Türkiye saman ithal edecek’ deseydim, derdiniz ki ’bu genel başkan kafayı yemiş’. Saman ithal ediyoruz, bugün geldiğimiz nokta budur. Ben size şimdi bir şey daha söylüyorum; tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik bir sektördür. Yani beslenmek zorundayız. Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden biriydi. Ne oldu da Türkiye bugün buğday, arpa, yulaf, et, fasulye, mercimek, canlı hayvan ithal ediyor. Yakın bir zamanda fındık ithal edersek hiç şaşırmayın. Türkiye’nin tarımı üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu egemen güçler oynuyor" dedi.

“Tarım tasfiye ediliyor”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de tarım tasfiye ediliyor. Tarımda önemli kuruluşlar devre dışı bırakıldı. Fiskobirlik, Çaykur, TMO güçsüz duruma düşürüldü. Neden? Bu düzen bu devran böyle devam ederse, yakında bütün fındık üreticileri kendi bahçelerinde işçi konumuna gelecektir. Eğer gerçekten ’Böyle olabilir’ diyorsanız tavrınızı değiştireceksiniz. Fındık konusunda şunu söyleyebilirim; En tutarlı politikaları güden, en çok dillendiren, en sağlıklı çözümü üreten tek bir parti var, o partinin adı CHP’dir. Bize oy verirsiniz vermesiniz o ayrı bir şey. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy verin. Fındık için miting yapan, yürüyüş yapan, parlamentoda dillendiren biz. Mademki çözüm önerileri getiren biziz, mademki yürüyüşünü yapan biziz, artık sizler de elinizi vicdanınıza koyup, bir tercihte bulunun. Artık uyanmalıyız, gerçekleri görmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye’deki eksikliğin namuslu siyaset olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Namuslu siyasetten düşündüğüm şudur; Halkı düşünen siyaset, siyaset cebi doldurma değil. Bir adam siyasete girip zenginleşiyorsa kul hakkı yemiştir. Siyasette zenginleşme mümkün değil" şeklinde konuştu.

“Muhtarlar için kanun çıkaracağız”

CHP olarak muhtarların var olan sorunlarını çözmeyi ve onlar için neler düşündüklerini toplumun önüne koyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "134 maddeden oluşan muhtarlık kanunu hazırladık. İlk yapacağımız iş bu kanunu çıkarmak olacak. Ama muhtarların binaları yok. Gecekondu gibi binalarda muhtarlık dernekleri olur mu? Ayrıca sosyal yardımlar da muhtarlar eliyle yapılmalı. Çünkü muhtarların siyasi bir kimliği yok” ifadelerini kullandı.

"İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız"

Organize sanayi bölgeleri için yeni projeler düşündüklerini ve İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Her organize sanayi bölgesinde kesinlikle yatılı teknoloji liseleri kuracağız. Hangi bölgeye gitsem ilk söylenen söz şu; ’Nitelikli eleman bulamıyoruz’. Nasıl sağlayacağız? Teknoloji liseleri kurarak. Alanı herkese, düşünen insanlara açacağız. Bu aynı zamanda iş garantili eğitim demek. İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız, ömür boyu eğitim olacak. Türkiye’nin büyük değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Dünyayı iyi okumaya ihtiyacı var. Fındık konusunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Elimizde bir altın var, elimizde fındık altın aslında. Bütün dünyaya satıyoruz. Herkesin bizden yalvarıp fındık almasını beklerken fiyatı onlar belirliyorlar. Esnaf Bakanlığı kuracağız, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde esnaf vardır. Ama var olan siyasal iktidar esnafı tamamen gözden çıkarmıştır. Zincir mağazalar var artık. 7 bin zincir mağaza ile hangi esnaf rekabet edebilir. Ordu’da, Trabzon’daki esnaf ne olacak, bunları düşünen var mı? Dünyanın bütün ülkelerinde esnaf vardır ve devlet esnafı korur. Ayın 24’ünde sandığa gideceğiz. Elinizi vicdanınıza koyarak gidin, oy kullanın. Bir uyanmaya ihtiyacı var Türkiye’nin. Kendi tercihlerimizle demokrasiyi getirmiş olacağız. Siyasi rakibimize 15 milletvekili verdik. İYİ Parti bizim siyasi rakibimiz. Demokrasiye kurulan kumpası bozduk. Hiçbir emekli aylığı bin 500 liranın altında olmamalı. Türkiye ekonomisi tefecilere teslim edilmiş durumda. Tefeciler ekonomik kararları büyük ölçüde alıyorlar. 151 milyar dolar faizi kim ödedi? Hepimiz ödedik. Kime ödedik? Londra’daki bir avuç tefeciye ödedik. Dolar yerinde duruyor. Kaybeden lira. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Bir de içeriye ödenen faiz var. Bu tablo hayırlı bir tablo değildir. Osmanlı’nın batışını kimse unutmasın. Borçlanan Osmanlı’nın talimat aldığını kimse unutmasın. Borç alan emir alır. Bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödenecek. Nereden bulacaklar? Bu kafayla bulunmaz."

Çiftçi, emekli, sanayici, esnaf ve sanatçının hükümetten memnun olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bütün bunlar alın teri dökerek para kazanmak isteyenler. Hepsi üretici ama bir sınıf var, hiç çalışmaz o sınıfın adı rantiye sınıfı. İktidar 16 yıldır rantiye sınıfına hizmet ediyor. 1923-2002 yılları arasında gelen bütün hükümetlerin harcadığı 713 milyar dolar. Son 14 yılda yani AK Parti hükümetlerinde ise 2 trilyon 94 milyar dolar. Nereye harcadılar bu parayı? Ben merak ediyorum, vatandaş olarak siz de merak edin" dedi.