CHP Lideri yıkılan köprüyü yerinde inceledi

Ordu ziyaretleri kapsamında Ünye ilçesinde yıkılan Cevizdere köprüsüne uğrayan Kılıçdaroğlu, beraberindeki ekiple birlikte alanı inceledi. Köprünün yıkılan bölgelerini yakından inceleyen Kılıçdaroğlu, ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada yaşanan bu hadiseleri bir felaket olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İklim değişikliklerini hepimiz biliyoruz, bütün dünya biliyor. Dolayısıyla doğaya saygılı olmamız lazım. Kentlerde yapılaşmayı, doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğa ile inatlaşmanın hiçbir mantığı ve gerekçesi yoktur. Dere yatağına ev, okul, bina yaparsanız, bir süre sonra doğa kendi intikamını alır. Dolayısıyla doğaya saygılı, doğayla inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız” dedi.

“Bugün dünyada bir kentleşme yapılırken, yol, köprü yapılırken, dere yatakları ve yollar 100 yıllık sis, 100 yıllık kar yağışı dikkate alınarak kentleşme yapılıyor” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede kent yeniden düzenleniyor. Umarız bütün bu felaketler bize bir ders olur. Tabiatla inatlaşmadan gerekli kent kültürünü hep birlikte geliştirmiş oluruz. Vatandaşlarımızın mal kaybı da var. Bu mal kayıpları da umarım kısa süre içerisinde sosyal devlet anlayışı içerisinde giderilmiş olur.”

Tıkılan Cevizdere köprüsünün yerine modern ve dayanıklı bir köprünün kısa sürede yapılacağını aktaran Kılıçdaroğlu, “Eski yıllarda yapılan yıkılan bir köprümüz var, eski teknoloji ile yapılan bir köprü. Bu köprü de kısa süre içerisinde tamir edilecek, yanındaki köprü ile birlikte yeni bir köprü yapılacak ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Ben tekrar bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım kısa içerisinde bütün bu acılar son bulmuş olur” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından çeşitli faaliyetlere katılmak üzere köprüden ayrıldı.