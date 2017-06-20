CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu’na destek

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MİT’e ait tırların durdurulması ile ilgili görüntülere ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve halen cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun uğradığı durumun ‘hukuksuzluk’ olduğunu savundu.

Siyasi iktidara yakın ve yandaşı olanlar serbest bırakılırken Berberoğlu’nun tutuklanmasının hukuksuzluk olduğunu vurgulayan Şahin, “Bu hukuksuz ve adil olmayan tutumlarıyla toplumu yozlaştırıyorlar. Toplumun adalete ve hukuka olan güvenini zedeleyerek kamu vicdanında derin yaralar açmaktadırlar. Aristo’nun dediği gibi ‘Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir’. Bugün adalet mumla aranır, adalet dağıtıcıları ise siyasi iktidarın iki dudağının ve talimatlarına bakarak karar verme durumuna gelmiştir” dedi.

Şahin, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünü desteklediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Genel Başkanımız asla yalnız yürümeyecektir. Laiklik için, demokrasi için, sosyal demokratik hukuk devleti için, özgür, mutlu, barış içinde yaşamak için, tarihten gelen kader birliğimizin ve dayanışma duygumuzun devamlılığı için, kardeşliğimizi çoğaltarak, yaşam alanlarımızı, zeytinliklerimizi, mera ve kıyılarımızı koruyarak, kimsesizlerin kimsesi olmak için, bugüne kadar bütün sabrımızı zorlamamıza rağmen bu iktidarın hak, hukuk, adalet tanımayan uygulamalarına karşı çıkmak için bu yürüyüşe sonuna kadar destek veriyoruz. Bu yürüyüş ülkenin, geleceğin, çocuklarımızın, çalışanların, işsizlerin, yoksulların, esnafların, toplumun her kesiminin korkudan ve endişeden silkelenip, diktatörlükten, baskılardan kurtulup demokrasiyi ve adaleti inşa etme yürüyüşüdür. Ayrı ayrı değil; hep beraber çalışarak, emek vererek yaşamı yeniden inşa edeceğiz.”