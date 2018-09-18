CHP'li Emre: "Fındık 3 dolar olmalı”

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Ordu denilince akla fındığın geldiğini söyledi. Emre, "Türkiye, dünyanın önemli fındık ihracatçısı ülkelerinden birisi. Ordu ve Giresunlu vatandaşlarımızın fındığını dolarla yurt dışına satan ancak dolardaki artışı insanlarımızın gelirlerine yansıtmayan zihniyeti ortaya koymamız lazım. Bu temel görevimiz. Fındık toplatan üreticilerin işçi, gübre maliyetleri de artıyor. Fındık uluslararası piyasalarda da talep gören bir kıymetli bir ürünümüz. Dolardaki artışın fındık fiyatlarına yansıtılmayacağı anlaşılıyor. Üreticinin çok ciddi şikayetleri var. Doların 7 liraya çıktığı bir yerde fındığın 3 dolardan 20 lira olması lazım. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığındaki ortaklığın ateşini yaktığında dolar 3 liraydı, bugün 6,3 lira. Ordulunun fındığını geçmişte 3 dolardan alıyorsanız, bugünde bu kurdan almanız lazım. Dolar 7 liraya tırmanmışken, sen niye 3-4 liraymış gibi fındık almaya çalışıyorsun” dedi.

"Tasarruflar yeterli değil"

Ülke durumunu da değerlendiren Emre, Türkiye'nin dünyada tasarruf bakımından sorunlu bir noktada bulunduğunu savundu. Emre, şöyle konuştu:

"Tasarruflar yeterli değil. Türkiye'de çok kapsamlı bir israf söz konusu. Bir devlet adamı bir yerden başka yere giderken önünde arkasında 10'ar araba, yukarıda helikopter. Önceki yıllarda kırmızı ışıkta duran Cumhurbaşkanlarımız vardı. İsraftan vazgeçin diyoruz, Katar bize uçak hediye etmiş. Kardeşin kardeşe borç verirken sözleşme yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Bizim bakan G20 toplantısına Arjantin'e özel uçakla giderken, ekonomisi bizden daha iyi olan bir ülkenin bakanı da tarifeli uçakla gidiyor. Bizim bakan, özel uçakla o bakanı İstanbul'a kadar getiriyor. Türkiye bu manzarayı hak etmiyor. Doların geldiği durum açıklanabilir bir durum değil. Türkiye bütün göstergeler bakımdan sorunlu bir durumda."

Emre'nin Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaretine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İl Başkanı Yusuf Furtun, Altınordu İlçe Başkanı Bülent Akpınar ve il, ilçe temsileri de katıldı.