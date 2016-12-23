CHP’li Şahin: “Terörün arkasında emperyalist güçler var”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl Başkanı Atila Şahin, son dönemde artan terör saldırılarının arkasında PKK, IŞİD, FETÖ ve diğerleri ile arkasındaki emperyalist güçlerin bulunduğunu söyledi.

CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, parti binasında yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile ortak düzenlediği basın toplantısında son dönemde yaşanan terör olaylarını değerlendirdi. Ülkenin çok kötü bir süreçten geçtiğini, son iki yılda 30’dan fazla terör saldırısında 500’ün üzerinde vatandaşı kaybettiklerini belirten Şahin, ”Bir taraftan PKK, bir taraftan IŞİD, bir taraftan FETÖ ve diğer terör örgütleri ülkemizi ve yurttaşlarımızı haince hedef almıştır. Daha geçen haftanın başında Beşiktaş’ta meydana gelen patlamada ölen polis ve sivil yurttaşlarımızın acısı yüreğimizde iken bu defa Kayseri’de gencecik fidanlarımız şehit edildi. Dün ve bugün ise El Bab’da şehit olan ve en acısı yakılarak şehit edilen askerlerimiz yüreğimizi dağlamıştır. Terörle mücadelede suçlular kadar sorumlular da tespit edilmelidir. Suçlular bellidir. PKK, IŞİD, FETÖ ve diğerleri ile arkasındaki emperyalist güçlerdir” dedi.

Bu olaylarda hükümetinde sorumlu olduğunu savunan Şahin, şöyle konuştu: “Uyguladığı yanlış dış politikalar nedeniyle, Orta Doğu’da terör örgütlerinin yeşermesine, Suriye’de koridor açacağız diyerek El Bab’a kadar inip bataklığa saplanarak onlarca askerimizin ve kimilerinin yakılarak şehit edilmesine yol açan bugün bizi yönetenlerdir. Dünün öfkeli çocukları artık Türkiye’yi bombalamaktadır. FETÖ konusundaki sorumluluklarına girmek bile istemiyorum. İktidar sahibi olanların şikayet edeceği yer sokaktaki vatandaşımız değildir. İktidar sahiplerinin görevi terörü kınamak değil önlemektir.”