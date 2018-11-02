Çiftçi Eğitim Çiftliği açılıyor

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, kurdukları "Çiftçi Eğitim Çiftliği" ile alternatif ürün yetiştirmeyi çiftçilere öğreteceklerini söyledi.

Ziraat Mühendisi İbrahim Ethem Kibar yaptığı açıklamada, “Fatsa Ziraat Odası Meclisi olarak göreve geldiğimiz gün hayal ettiğimiz ve bölgemizde örneği olmayan ‘Çiftçi Eğitim Çiftliği' projemizi yüzde 100 oranında tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisin kuruluş amacı, yerel meyvelerimizi yarı bodur ağaçlara aşılayarak yerel meyve çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi,

çiftçilerimize alternatif yetiştiricilik, aşılama, budama, çelikleme gibi konularda eğitimler vererek bilinçlendirmeyi, yerel tohumlarımızdan yıllık 100 bin fide üretimi gerçekleştirip, üreticilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtarak yerel tohumlarımızı zenginleştirmeyi, çocuklarımıza toprak, bitki ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla yetiştiricilik eğitimleri düzenlemeyi ve daha birçok konuda bölgemiz tarım ve çiftçisine hizmet vermeyi planladığımız tesisimiz odamızın öz sermayesiyle inşa edilmiştir. Kasım ayı sonu itibariyle açılışını yapmayı planladığımız tesisimiz sadece Fatsa ilçemize değil Ordu ilimizin tamamına hizmet verecektir. 'Çiftçi Eğitim Çiftliğimiz' bölgemiz çiftçileri ve tarımına hayırlı olsun” dedi.