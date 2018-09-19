‘Çiko' Boztepe'nin maskotu oldu

Ordu Boztepe'ye sahibi tarafından getirilen macaw cinsi ‘Çiko' isimli papağan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çiko, aynı zamanda sahibine ekmek kapısı oluyor.

Ömer Kürşat Laz isimli vatandaş, macaw ara cinsi özel eğitimli papağanı ile Çorum'dan Ordu'ya geldi. 3 yaşındaki papağanı ile birlikte turizm hareketine renk katmak için Boztepe'de papağanı ile bekleyen Laz, insanların sevgisini kazanmayı başardı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, Orduluların da ilgisini çeken ‘Çiko', aynı zamanda sahibinin de ekmek kapısı. Papağan ile fotoğraf çektirmek isteyenler, bir miktar ücret karşılığı, sahibinin fotoğraf makinesi ile çektiği fotoğrafları basılı bir şekilde alabiliyor. Bunun haricinde ise cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile papağanı görüntülemek sahibi tarafından yasaklanmış.

"Turizme katkı sunmak istedik"

Ordu'nun, daha canlı bir yer haline gelmesi için geldiklerini aktaran Çiko'nun sahibi Ömer Kürşat Laz, turizme katkı sağlamak istediklerini aktardı. Laz, “Ordu'nun daha gelişkin bir yer olduğunu fark edip, buraya geldik. Şu anda 3 yaşında, daha önünde sağlıklı olduğu sürece 100-120 yıl daha bir ömür var. Turizm amaçlı olduğu için biz kendimiz hizmet veriyoruz, fotoğrafları kendimiz çekiyoruz. İnsanların beğendikleri fotoğrafları basıyoruz, cep telefonlarına da kaydediyoruz. Dolar yükselse de biz yaklaşık 10 yıldır 15 TL'den fotoğraf çekiyoruz. Yerli ve yabancı turistler de ilginç buluyorlar. Sonuçta bu papağan, herkesin elinde olmayan ve nadir denk geldikleri için ailece birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Talepler güzel ve her geçen gün de biraz daha hızlanıyor” dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Mustafa ve Olcay Ulusoy isimli çift ise Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya geldiklerini ve burayı çok sevdiklerini aktardı. Doğası ve manzarası ile kente hayran kaldıklarını aktaran Ulusoy çifti, Çiko'yu da çok sevdiklerini ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiklerini ifade ettiler.