Çikolata Park kendini gösterdi

Gülyalı ilçesini cazibe merkezine dönüştürecek projenin yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, “Proje alanında yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları, üst kat seyir terasındaki seramik döşeme imalatları ve çevre aydınlatma ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. Çocuk oyun grubu ve fitness aletlerinin montajı yapıldı, yürüyüş yollarının tesviye çalışmaları ise bitmek üzere” dedi.

Başkan Enver Yılmaz, projenin öngörülen takvim içerisinde hizmete sunulacağını belirterek, “Restoran ve nikâh salonu olacak yapılardaki iç mekân çalışmaları ile satış büfelerinin çelik imalatları devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda ise döşeme, yürüyüş yollarının baskı beton imalatları ile boya, sıva vb. iç mekân imalatları, peyzaj çalışmaları ve aydınlatma elemanlarının montajı yapılacak. İnşallah projeyle ilgili çalışmaları öngörülen tarihte tamamlayarak, çok güzel bir yaşam alanını daha vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

8 bloktan oluşacak

Yapılan revizyonla birlikte 8 blok olarak planlanan projede A ve B1 Blok, 938 m2 kapalı alana sahip olup 320 m2 restoran, mutfak, çocuk oyun alanı, bay ve bayan wc, bay ve bayan mescit ve abdest alma yerleri, depolama alanları, personel odası ve ofislerden oluşacak. B3 Blok, 550 m2 kapalı alana sahip olup 367 m2 çok amaçlı salon, bay ve bayan wc, fuaye, depo, elektrik odası ve kulisten meydana gelecek. C Blok, 370 m2 kapalı alana sahip olup içerisinde 117 m2 ve 81 kişilik, 192 m2 ve 156 kişilik olmak üzere toplam iki adet nikâh salonu, bekleme salonları, bay ve bayan wc yer alacak. Satış birimlerinin faaliyet göstereceği E ve F Blok’ta ise 1 adet 47 m2, 3 adet 117 m2, 1 adet 164 m2 ve 3 adet 288 m2 satış birimi yapılacak. B2 Blok geçiş alanı ve D Blok ise seyir terası olarak hizmet verecek. B1, B3 ve C Blok’ta da seyir terasları olacak.

Çevre düzenlemesi kapsamında ise sert zemin kaplamaları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, 30x50 m ölçülerinde sentetik çim yüzeyli halı saha ve halı sahaya ait giyinme odası, 1 adet akrilik zemin kaplamalı basketbol ve voleybol sahası, çevre duvarı ve ferforje imalatları, çevre aydınlatma elemanları ve giriş takı yapılacak.