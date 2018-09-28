Çikolataya hanım eli değdi

Ünyeli kadın girişimcilere yönelik ilk kez düzenlenen kursla 30 kursiyer butik çikolata imalatını öğrenerek sertifika almaya hak kazandı. Sabri Kadı Konağı'nda düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlerin hazırladığı el yapımı çikolatalar da davetlilere sunuldu.

“Kadınlarımız bu projenin temeli oldular”

DOKA Genel Sekreter Vekili Onur Adıgüzel, "Ünye tarihi, kültürü, doğası ile kendine has yapısı ile Doğu Karadeniz'in giriş kapısıdır. Adeta tüm özellikleri ile bölgeyi temsil eden çok önemli bir ilçemizdir. Hem ekonomik katma değer anlamında, hem de kadın girişimciliği anlamında bu projeyi çok önemsiyoruz. Diyoruz ki fındığın yüzde 70'i ülkemizde üretiliyor ama bunu katma değerli hale nasıl getirebiliriz. Bunu daha çok çikolata üretimi ile ve butik çikolata üretimi ile nasıl destekleyebiliriz. Bu noktada Ünye Girişimci İş Kadınları Derneğini ve belediyemizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum. Kadınlarımız zevkle bu projeye katıldılar, katkı sundular. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

“Kefelihan'da hanımlarımız ürünlerini satacak”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "İnsan yoksa yapılan bu eserlerin, projelerin ve çalışmaların hiçbir anlam ve önemi kalmıyor. İçinde insan olgusunun, sivil toplum kuruluşlarının, hanım kardeşlerimizin olması gerekiyor. Onun için ben ‘Hanımeli ile Çikolata Yerel Tatlarla Buluşuyor' projesini önemsedim ve destek verdim. Proje yazım işlemlerini Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz gerçekleştirdi. Strateji Geliştirme Müdürümüz Sibel Cerrahoğlu'na, Ordu Valimize ve DOKA Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Şehir ile ilgili bürokratik engellerin aşılması noktasında 19-20 yıllık engin tecrübesi ile her zaman bize yol arkadaşı ve çözüm odaklı iş üretmesi dolayısıyla kendisine Ünyeli hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bir projeyi yürütmek, katılmak orada kalmasın. Mutlaka içinizden girişimciler çıksın. Kefelihan'ın ihalesi yapıldı. Orası biter bitmez hanım kardeşlerimize bu yaptıkları ürünleri satışla alakalı bir alan oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

“Çikolata piyasada ticari hacmi yüksek olan ürünümüzdür”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çikolata piyasada ticari hacmi çok yüksek olan, ekonomik olarak ciddi meblağlara ulaşmış bir ürün. Böyle bir ürünün en önemli ham maddesi fındık ve bunu biz üretiyoruz. İşte denklem burada karşımıza çıkıyor. Bu noktada ‘Hanımeli ile Çikolata Yerel Tatlarla Buluşuyor' projesi çok anlamlı ve yerinde bir projedir. Bu projeye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Üretim ve istihdam alanında çalışmalarımız olacak”

Ünye Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Selma Hasdemir ise, “Derneğimizi kurarken Ünye'ye yeni istihdam alanları ve yeni girişimciler kazandırmayı planlamıştık. ‘Hanımeli ile Çikolata Yerel Tatlarla Buluşuyor' projemizde bu kapsamda gerçekleştirdik. Bundan sonra ki çalışmalar gerek çikolatanın devamı ile alakalı gerekse diğer alanlarda istihdam ve üretim alanlarında çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Daha farklı alanlarda çalışmalarımız gelecek” ifadelerini kullandı.