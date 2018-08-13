Çınar Festivali ertelendi

Çınar Festivali’nin ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “İlçemizde ve ilimizde yaşanan sel afetinden dolayı 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığımız Geleneksel Çınar Festivalimizi, böyle bir afetin akabinde gerçekleştirmenin uygun olmadığına ve ayrıca Meteoroloji tarafından önümüzdeki günlerde de yağış uyarısı yapılmasından dolayı festivalimizin ileri ki bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağına karar verdik. Yeni festival tarihimizi ilerleyen günlerde duyuracağız” dedi.