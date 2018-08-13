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13 Ağustos 2018 10:47

Çınar Festivali ertelendi

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 16-19 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan Çınar Festivali’nin bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Çınar Festivali ertelendi

13 Ağustos 2018 10:47


Çınar Festivali’nin ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “İlçemizde ve ilimizde yaşanan sel afetinden dolayı 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığımız Geleneksel Çınar Festivalimizi, böyle bir afetin akabinde gerçekleştirmenin uygun olmadığına ve ayrıca Meteoroloji tarafından önümüzdeki günlerde de yağış uyarısı yapılmasından dolayı festivalimizin ileri ki bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağına karar verdik. Yeni festival tarihimizi ilerleyen günlerde duyuracağız” dedi.




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