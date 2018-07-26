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26 Temmuz 2018 14:47

Çınar festivali, futbol turnuvası ile başladı

Fatsa Belediyesi Çınar Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası start aldı.

Çınar festivali, futbol turnuvası ile başladı

26 Temmuz 2018 14:47


Aşıkoğlu Spor Tesisleri’nde maçların başlaması öncesi yapılan açılışta ilk konuşmayı yapan Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya bütün takımlara başarılar dileyerek, ”Bu turnuvanın centilmence geçmesini temenni ediyorum. Biz hepimiz kardeşiz, küskünlükler dargınlıklar olmasın. Burada gençlerimize bir spor aktivitesi olsun diye bu turnuvaya yaptık. Fatsa Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe’ye bu anlamda teşekkür ediyoruz” dedi.


Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek de yaptığı konuşmada, tüm takımlara başarılar dileyerek, “Çınar Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası özlenen bir turnuvadır. Turnuvaya güzel katılımlar var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız diyor ki sporun yaşı olmaz. Fatsa Belediyemiz de bu sporun yaşının olmadığını gösterdi. Tüm mahalleler takımlarını oluşturarak turnuvaya katılım gösterdiler. Bu turnuvayı organize eden Fatsa Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe’ye teşekkür ediyoruz ve tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.


Mahalleler arası futbol turnuvasının ilk maçlarını izlemeye gelen Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de bütün sporseverlere ve sporculara başarılar diledi. Başkanımız Aktepe burada yaptığı açıklamada, “Önceki yıllarda mahalleler arası futbol turnuvasının çok heyecanlı geçtiğini ve bunu Çınar Festivali etkinlikleri kapsamına aldıklarını ifade ederek, “İnşallah 18 Ağustos tarihinde final maçımızı yapacağız. O tarihe kadar maçlar devam edecek. Yoğun bir katılımın olması da bizleri memnun etti. Bütün katılan takımlara teşekkür ediyorum, muhtarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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