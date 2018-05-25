Cinayet 14 yıl sonra çözüldü, fail kiralık katil çıktı

2004 yılında Uzundere Mahallesi’nde meydana gelen ve Mehmet I. isimli şahsın evinin önünde faili meçhul kişi veya kişilerce av tüfeği ile vurularak öldürülmesi olayı 14 yıl sonra aydınlatıldı. Mehmet I.’nın yer meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşi Ahmet I.’nın azmettirdiği komşusu Yıldıray K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

2004 yılında yaşanan cinayet, olay tarihinde failleri tespit edilemediği ve suç aleti silahın ele geçirilemediği öğrenildi. İddiaya göre, faillerin yakalanamadığı, azmettiren Ahmet I.’nın 2015 yılında başka bir cinayette öldürüldüğü anlaşıldı.

Jandarma konu ile ilgili yaptığı çalışmada olayda kullanılan tüfeğini Ahmet I.’ın evinde gömülü olarak buldu. Jandarma yetkilileri araştırma sonucu elde edilen deliller ve istihbari çalışma ile cinayet olayı şüphelisi Yıldıray K.’yi Fatsa’da çalıştığı yerde dün yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan sorgulama neticesinde yine iddiaya göre Ahmet I’nın ağabeyi Mehmet I.’yı öldürmesi için Yıldıray K. ile 10 bin TL karşılığında anlaştığı ve Yıldıray K.’nın 10 bin TL’ye cinayeti işlediği belirlendi. Yıldıray K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.