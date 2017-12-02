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02 Aralık 2017 11:30

Çocuğunu Al Camiye Gel Projesi gün geçtikçe büyüyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde “Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi"ne katılım gün geçtikçe artıyor.

Çocuğunu Al Camiye Gel Projesi gün geçtikçe büyüyor

02 Aralık 2017 11:30


Her geçen gün ilginin artmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fatsa Orta Büyük Cami görevlisi Necati Ergül, "Projemiz tuttu. Gerçekten anlamlı bir proje ve bu büyük ilginin olması sevindirici. Veli ve çocuklarımızı her zaman camide bekleyeceğiz. ’Neden sabah namazında sizlerle buluştuk?’ derseniz; ’İnsanlar yatsı ve sabah namazındaki fazileti bilseler camiye sürünerek de olsa gelirlerdi’ hadis-i şerifinden yola çıktık. Projemizin başarılı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Her hafta cumartesi sabahları namaza gelerek proje destek veren Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu ise, "Gerçekten önemli bir proje ve bu projelere destek verme adına buraya kadar geliyoruz. Küçük çocuklarımız arkadaşları ile birlikte burada sabah namazını kılması gerçekten çok anlamlı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.




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