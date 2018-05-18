Çocuklar eğlenerek spor yapıyor

15 spor istasyonundan oluşan Spor Park, masa tenisi, satranç, canlı langırt, şişme bot, basketbol, badminton, tenis, mini golf, dart, matrak, penaltı atışı, ip atlama, halat çekme, bilek güreşi ve voleybol ile çocukları eğlendirirken spor yaptırıyor. Çocukların çok mutlu olduğu spor parkta düzenlenen yarışlarda öğrencilere şapka, balon gibi hediyeler veriliyor. Özellikle yüz boyama standı öğrencilerden çok ilgi görüyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile oluşturulduğunu belirterek, “Spor Park ile çocuklarımız gönüllerince spor yapıyor, dünyanın en mutlu çocukları oluyorlar. İnşallah 7 Haziran’a kadar 15 okul daha planımızda var, yavrularımız karne alana kadar 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Spor Parkta görev yapan personelimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.