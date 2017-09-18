Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:51

Çocuklar ilk derse balon uçurarak başladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ilk ders yılına balon uçurarak başladı.

Çocuklar ilk derse balon uçurarak başladı

18 Eylül 2017 14:51


2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk ders yılı çeşitli etkinliklerle başlarken, okula yeni başlayan öğrencilere ise öğretmenleri hoş geldin balonlarıyla karşıladı. Eğitim öğretimin ilk gününde Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesine yeni başlayan 9.sınıf öğrencilere yönelik uyum programı kapsamında etkinlik düzenlendi.


Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Temiz, "Değerli öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öncelikle hepimize hayırlı olmasını temenni ederim. Bizler her açıdan örnek kurum olmayı hedeflemek ve bu doğrultuda sizler için gayret göstermeye çalışıyoruz. Sizler yalnızca öğrenci değil bir yol ve kader arkadaşısınız” dedi.


Öğrenciler daha sonra ilk ders yılı zilinin çalmasıyla beraber öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarına geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç