Çocuklar ilk derse balon uçurarak başladı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk ders yılı çeşitli etkinliklerle başlarken, okula yeni başlayan öğrencilere ise öğretmenleri hoş geldin balonlarıyla karşıladı. Eğitim öğretimin ilk gününde Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesine yeni başlayan 9.sınıf öğrencilere yönelik uyum programı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Temiz, "Değerli öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öncelikle hepimize hayırlı olmasını temenni ederim. Bizler her açıdan örnek kurum olmayı hedeflemek ve bu doğrultuda sizler için gayret göstermeye çalışıyoruz. Sizler yalnızca öğrenci değil bir yol ve kader arkadaşısınız” dedi.

Öğrenciler daha sonra ilk ders yılı zilinin çalmasıyla beraber öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarına geçti.