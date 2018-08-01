Çocuklardan ‘Su Oyun Parkı’na yoğun ilgi

Yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilen oyun parkı 10.00 ve 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinin Ordu’nun en önemli vitrinlerinden olan Altınordu ilçesi Akyazı Plaj mevkisinde yaptığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesi Akyazı Plajına kazandırdığı ve bir süre önce hizmet vermeye başlayan ‘Su Oyun Parkı’, çocukların yoğun bir şekilde ilgisini çekiyor. Sıcakların başlamasıyla birlikte çocukların akın ettiği oyun parkı, sıcak yaz günlerinde çocukların neşesine neşe katıyor.

Tamamen ücretsiz, ekipler tarafından denetleniyor

Su oyun parkı alanı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, verilen bu hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu ve belediye yetkililerinin himayesinde olduğunu aktardı. Parkta kullanılan suyun, içme suyu olduğuna da dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Altınordu ilçemizdeki mavi bayraklı plajlarımızın hemen kenarı, Ordumuzun da en yoğun olduğu mahallelerden bir tanesi olan Akyazı Mahallesi ile Durugöl Mahallesi’nde özellikle yaz dönemimde aşırı bir nüfus patlaması oluyor. Bu çerçevede biz de geçen yıl planlamıştık, bu yıl da uygulamaya geçtik. Çocuklarımız, saat 10.00’dan, saat 23.00’e kadar tamamen ücretsiz bir şekilde, belediyedeki yetkili arkadaşlarımızın himayesinde ve güvenliğinde, zeminde de ona uygun olmak kaydıyla sağlık koşullarına uygun bir şekilde eğleniyorlar. Buranın günlük tahlilleri yapılmak sureti ile doğrudan da deniz suyunu değil, içtiğimiz sular kullandığımız bir alan oluştu” dedi.

Yeni hizmete girmesine rağmen yoğunluk yaşanıyor

Başkan Enver Yılmaz, su oyun parkının, kısa bir süre önce hizmete girmesine rağmen tıklım tıklım dolu olduğuna işaret ederek, “Buradan da acizane bir tavsiyemiz var; burası 12 yaş altı çocuklar için düzenlenmiş bir oyun sahası. Burada yaşı büyük kişileri görünce, uyarmıyoruz ama vatandaşlarımıza buranın çocuklar için yapıldığını, onların istediği şekilde ve mevsime uygun olarak dizayn edildiğini anlatıyoruz. Bu, belediye hizmetlerinde sosyal bir politikacılığın gereğidir. Hemen yan tarafta zaten cankurtaranlarımız ve mavi bayraklı plajlarımız var. Özellikle akşam saatlerinden itibaren de birebir yoğun nüfusun olduğu bir alan. Burada mutlu olan çocuklarımız için muazzam bir alan, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çocuklar ise su oyun parkında çeşitli oyuncaklarla oynayarak hem serinliyor hem de güzel ve eğlenceli vakit geçiriyor.