‘Çöpe atma basket at' projesi büyük ilgi görüyor

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü plastik gibi evsel atıkları geri dönüşüme kazandırmak için 'Çöpe atma basket at' isimli muhteşem bir proje uygulamaya başladı.

Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği 'Geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at' sloganı yazılı bir basket potası ve önüne büyük bir kafes yaptıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri böylelikle kafeste biriken plastikleri topluca alarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 'Çöpe atma basket at' projesinin uygulandığı yerlerden biri olan Atatürk Parkına giderek pet şişelerle basket atarak projeye destek verdi.

Başkan Aktepe, uygulanan projenin çok hoşuna gittiğini ve tam destek verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu ‘Sıfır atık' kampanyasında şehrimizin farklı alanlarında, farklı yerlerinde farkındalık oluşturacak projeler üretmeye çalışıyoruz. “Çöpe atma basket at” projesi de bunlardan bir tanesi. Hem gençlerimize hem çocuklarımıza ve ailelerimize çöplerini yerlere atmaktan, geri dönüştürülebilir çöpleri gelişigüzel çöpe atmaktan uzaklaştıracak projeler üretiyoruz. Bu projemiz çok ilgi gördü, çok memnun kaldık, halkımızın ilgisinden de çok memnun kaldık. Bu tür faydalı projeleri artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli ise artan nüfusun ve kentleşmenin tüketim toplumu oluşturduğunu ifade ederek, “Doğal kaynaklarımız azalıyor. 2005 yılından sonra da Avrupa Birliği sürecine girdikten sonra geri dönüşüm işi zaten kanun haline geldi. O tarihten bu zamana kadar çok fazla bir şey yapılamadı, başarılı olamadık diye düşünüyorum. Bu anlamda ne yapabiliriz diye düşünürken özellikle çocuk ve gençleri teşvik için ‘Çöpe atma basket at' diye aklımıza bir proje geldi. Projeyi geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Gözlemlerimize göre çok güzel oldu, etkin olduğunu düşünüyorum, gayette başarılı. Vatandaşlarımızın ilgisi ve alakası çok güzel. Özellikle gençlerden ve çocuklardan spor kulüplerinden her tarafta çok olumlu tepkiler aldık ki hem ilçemiz adına hem de ülkemiz adına çok mutluyum” diye konuştu.

'Çöpe atma, basket at' şeklinde bir projenin ise nereden aklına geldiğini de anlatan Derya Özcan Ateşli, “Benim kızım küçük yaştan bu yana basketbol oynuyor. Biz de oturduk düşündük, çocukları nasıl teşvik edebiliriz diye düşünürken basket at şeklinde bir fikir aklımıza geldi. Ambalaj atığı çöp değildir zaten. Bu proje çok da güzel ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

'Çöpe Atma Basket At' projesinin tanıtımına katılan çocuklar ve gençler pet şişelerin direk çöpe atılması yerine basket atarak eğlenceli bir şekilde geri dönüşüm için biriktirilmesinin çok güzel bir düşünce olduğunu dile getirdiler.